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"Как сапер на минном поле". Путин проверяет реакцию Запада на солдат КНДР, - Зеленский

Киев, Четверг 31 октября 2024 17:51
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"Как сапер на минном поле". Путин проверяет реакцию Запада на солдат КНДР, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин проверяет, как Запад отреагирует на переброску солдат КНДР в Россию. Если реакция будет слабой - контингент северокорейцев могут увеличить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для южнокорейского телеканала KBS.

Зеленский предположил, что в зависимости от реакции Запада, глава Кремля будет решать, увеличить ли ему контингент северокорейских солдат в России.

"Сегодня он как сапер. Как сапер на минном поле. Проверяет, что будет, если применить этот контингент. И тогда, если ничего не будет, а я считаю, что нынешняя реакция - это ноль, и тогда он будет увеличивать контингент", - уточнил глава государства.

Он подчеркнул, что 3 тысячи или 100 тысяч северокорейцев будут воевать против Украины - напрямую зависит от реакции Запада. И в случае слабой реакции речь будет идти не о психологическом влиянии на Украину, а уже о реальном влиянии.

"Потому что это будет уже не просто контингент, а две армии против одной армии Украины", - объяснил Зеленский.

Солдаты КНДР в России

Напомним, по данным украинской разведки, на территорию России перебросили 12 тысяч северокорейских солдат. Часть из них уже заметили в Курской области.

Пока что Украина не фиксирует их участия в боевых действиях. Но, как рассказал в комментарии NYT украинский офицер, ВСУ ожидают наступления россиян и северокорейцев в Курской области в ближайшее время.

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"Как сапер на минном поле". Путин проверяет реакцию Запада на солдат КНДР, - Зеленский
"Как сапер на минном поле". Путин проверяет реакцию Запада на солдат КНДР, - Зеленский
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