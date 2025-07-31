"Как раньше не будет": РБК-Украина узнало, каких последствий ждать от Европы за скандал с НАБУ

Как отмечается в публикации, все три с половиной года большой войны Евросоюз, по сути, придерживался негласного моратория на критику Украины. По ряду причин - не давать лишних козырей антиукраинским силам у себя дома, не подрывать западное единство в поддержке Украины, ставить приоритетом победу в войне и тому подобное.

Причем, как рассказывали РБК-Украина собеседники и в Киеве, и в Брюсселе, этот мораторий касался, в частности, критики и за закрытыми дверями.

"Запад и так долго закрывал глаза на проблемы с реформами, так что оно и так бы все прорвало. После этой истории, конечно, все ускорится", - комментирует один из собеседников РБК-Украина будущие отношения с Европой.

Они точно не будут такими, как раньше - с этим соглашается большинство собеседников и во власти, и среди европейских дипломатов.

Что изменится

В частности, стоит ждать меньше гибкости со стороны Европы при обсуждении различных "бенчмарков", которые Украине надо выполнить для получения очередного транша финансирования. Процесс украинских реформ будут мониторить гораздо пристальнее. "Все понимают, что теперь европейцы с нас не слезут", - говорит собеседник во власти.

Впрочем, в случае успеха сегодняшнего голосования, очевидно, удастся избежать непосредственных жестких последствий - прекращения денежной помощи. В частности, процесс получения следующей части финансирования за счет замороженных российских активов должен начаться в первых числах августа - и если 31 июля историю с НАБУ/САП удастся более-менее нормализовать, то все так и будет.

Финансовая помощь

Что же касается резонансной истории с недополучением 1,5 млрд евро по программе Ukraine Facility, то, как говорит информированный источник РБК-Украина, эта программа всегда работала по такому принципу - какой процент целевых показателей Украина выполнила, такой процент от запланированной суммы и получила.

Другое дело, поясняет собеседник, что до последнего скандала была договоренность о том, что Европа даст Украине время до сентября, не обнародуя свое заключение о том, что выполнено, а что нет. Теперь же договоренность была разорвана по понятным причинам.

Но и недополученные деньги по Ukraine Facility можно будет получить уже в этом году, для этого надо будет ускориться с различными реформами в самых разных сферах.

"Впереди очень много всего, и речь не только о БЭБе (по информации РБК-Украина, на решение этой проблемы Киеву могут дать время до сентября, - ред.), надо будет отменять "правки Лозового", кучу всего", - рассказывает один из лидеров СН. И по большинству задач не обойтись без нормально функционирующей Рады.