"Как дешево стоит ваша любовь?". Науседа раскритиковал Фицо за визит в Москву

Президент Литвы Гитанас Науседа раскритиковал главу словацкого правительства Роберта Фицо за визит в Москву и встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт президента Литвы.

"Как дешево стоит ваша любовь? Есть люди, которые приезжают в Россию с любовью и чувствуют себя отравленными газом при встрече с военным преступником (Владимир Путин, диктатор, - ред.). Это не путь Литвы. Мы выбираем энергетическую независимость и реальные рыночные цены - без всяких политических привязок!", - заявил Науседа.

Визит Фицо в Москву

22 декабря российские СМИ сообщили о визите Фицо в Москву и его встрече с диктатором России Путиным. Накануне о возможности такого визита заявил президент Сербии Александар Вучич, ссылаясь на собственные источники. По его словам, целью переговоров могло быть обсуждение вопросов транзита газа.

Детали встречи остаются неизвестными, поскольку российская сторона не предоставила никакой конкретной информации. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков предположил, что темой обсуждения между Фицо и Путиным, вероятно, является транзит природного газа.

По словам Фицо, визит стал ответом на нежелание Украины продолжать транзит российского газа в Европу.