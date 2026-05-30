"Ядерный шантаж": Силы обороны опровергли вброс РФ об ударе Украины по ЗАЭС

"Силы обороны Украины не наносили удар по энергоблоку №6 Запорожской АЭС. Украинские военнослужащие действуют исключительно в рамках норм международного гуманитарного права и осознают последствия любых действий по ядерным объектам", - говорится в сообщении.

Военные отметили, что Россия еще с марта 2022 года незаконно удерживает ЗАЭС под военным контролем, превратив гражданский ядерный на элемент военной инфраструктуры.

В частности, оккупанты нарушают требования по размещению огневых средств в пределах 5-ти километровой зоны, размещают средства РЭБ, вооружение, военную технику и личный состав на территории станции.

Также там добавили, что россияне продолжают использовать ЗАЭС как инструмент ядерного шантажа и информационных провокаций.

"Систематические манипуляции вокруг вопросов ядерной безопасности являются составляющими политики ядерного терроризма, которую Россия осуществляет против Украины и международного сообщества. Заявления российской стороны о якобы ударе Сил обороны Украины по Запорожской АЭС является очередной информационной провокацией государства-агрессора, ведь это не первое подобное заявление Москвы", - говорится в сообщении.

В Силах обороны отметили, что эта схема РФ отработана. В частности, после очередных потерь на фронте появляется громкое обвинение в адрес Украины, призванное переключить внимание международной аудитории.

При этом никаких доказательств россияне традиционно не предоставляют, и сегодняшний вброс не стал исключением.

Какие факты доказывают, что РФ вбросила фейк

Военные отметили, что ЗАЭС находится в 50 км от сухопутного участка линии соприкосновения. В то же время Никополь, который является ближайшим городом на подконтрольной Украине территории - находится на другой стороне Каховского водохранилища, причем минимум в 10 км от станции.

Кроме того, на вооружении ВСУ нет дронов на оптоволоконном управлении, которые бы имели такой дальний радиус действия. Нет также и дронов с кумулятивной боевой частью вашего 5-6 кг, поскольку именно столько нужно, чтобы пробить такое отверстие, о котором заявляет РФ.

"Кроме того, оккупационные войска сами выставили вокруг ЗАЭС многоуровневую дымовую защиту - пролететь сквозь нее незамеченным аппарат физически не мог. Версия, которую продвигает Россия, не выдерживает никакой проверки фактами", - сказано в публикации.

В Силах обороны подчеркнули, что ВСУ действуют в рамках международного гуманитарного права и придерживаются Женевских конвенций, которые запрещают удары по ядерным объектам.

Там отметили, что в период инцидента на соответствующем участке фронта боевых действий не было и никаких средств поражения не применялось.

Также военные добавили, что Россия намеренно не демонстрирует качественных фото и видео кадров с якобы последствиями удара.

Обновлено в 21:40

В Государственной инспекции ядерного регулирования Украины сообщили, что эксперты МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС в составе постоянной мониторинговой миссии агентства, должны верифицировать распространенную информацию и сообщить о результатах верификации.

"Для объективной оценки оккупационная администрация обязана предоставить международным экспертам полный доступ к машинному залу энергоблока №6", - говорится в сообщении в Telegram.

Также в Госатомрегулировании добавили, что каких-либо изменений радиационного состояния в районе расположения ЗАЭС не наблюдается.