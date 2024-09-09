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Саммит Крымской платформы состоится 11 сентября, - Зеленский

Понедельник 09 сентября 2024 21:09
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Саммит Крымской платформы состоится 11 сентября, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал саммит Крымской платформы. Он состоится в среду, 11 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента.

"Провел сегодня несколько совещаний с нашей командой международников. Готовим саммит Крымской платформы на 11 сентября. Команда первой леди готовит специальный дипломатический формат - Саммит первых леди и джентльменов, который тоже состоится на этой неделе", - рассказал Зеленский.

По его словам, готовят новые переговоры с партнерами ради большей силы для Украины, ради приближения справедливого мира.

"Помним ключевую цель – мир для Украины, для всей Украины, для всех наших людей", - сказал президент.

Саммит Крымской платформы - это международное мероприятие, инициированное Украиной, целью которого является консолидация усилий международного сообщества по деоккупации Крыма, восстановление территориальной целостности Украины и усиление давления на Россию. На саммите обсуждается правовые, экономические, политические и гуманитарные пути возвращения Крыма под украинский контроль.

Напомним, прошедший саммит Крымской платформы состоялся в Чехии 23 октября прошлого года. В нем приняли участие около 70 парламентов и парламентских ассамблей, представляющих пять континентов.

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Владимир Зеленский Крым Крымская платформа
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