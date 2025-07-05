"Я не знаю". Трамп сомневается, что сможет прекратить войну в Украине

Трамп заявил, что он уже не уверен, сможет ли положить конец войне России против Украины. Данное заявление очень отличается от его обещания быстро положить конец конфликту, которое он дал во время предвыборной кампании.

"Я не знаю. Я не могу вам сказать, произойдет это или нет", - сказал президент США.

Когда президента спросили, является ли приоритетом прекращение войны, он ответил, что действительно этого хотел бы.

"Да. Я хотел бы, чтобы это произошло", - сказал Трамп.

Заметим, что на протяжении всей кампании Трамп обещал прекратить боевые действия между двумя странами с первого дня вступления в должность. Позже он отказался от этого обещания назвав его "преувеличением".

"Мы помогли многим странам... Ситуация с Украиной - это соглашение (бывшего президента США Джо, - ред.) Байдена. Это не сделка Трампа. Я пытаюсь ее завершить", - сказал Трамп.