"Я всегда надеялся": первые эмоциональные кадры возвращения украинских военных из плена

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец опубликовал запись с одним из освобожденных военных, который сказал, что верил в то, что должен вернуться "при памяти" и рассказать о ребятах, которые остаются в плену.

"Я всегда надеялся, я ждал этого дня. Я должен вернуться, быть при памяти и рассказать о ребятах, которые до сих пор ждут освобождения", - говорит военный.

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) обнародовала видео, где один из освобожденных из плена со слезами на глазах звонит родным.

"Я уже дома, я уже в Украине. На своих двоих пришел, все хорошо. Я рядом, я недалеко", - говорит он.

В ГПСУ отмечают, что хоть лица освобожденных военных истощены, их глаза живые - они прошли через ад, но выстояли и вернулись на родную землю.

На видео один из освобожденных из плена защитников узнает, что скоро станет дедушкой.

Дмитрий Лубинец также сообщил, что у одного из освобожденных из плена защитников сегодня день рождения. Мужчине 19 июня исполняется 45 лет.

"Это особый день, ведь он встречает его уже дома, на родной земле", - написал Лубинец.