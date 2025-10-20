"Я ему ноги переломаю": депутат Европарламента публично угрожает Зеленскому

Депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоаке, которой запрещен въезд в Украину, во время визита в Россию сделала оскорбительное высказывание в адрес президента Украины.

На заседании так называемой «Международной ассоциации “Друзья России”» она пригрозила "переломать ноги" украинскому лидеру, если тот появится в парламенте Румынии.

В опубликованном на странице политик в Facebook пресс-релизе приводятся выдержки из ее речи, где Шошоаке утверждает, что украинская власть якобы "притесняет этнических румын".

Она заявила: "Если он осмелится прийти в мой парламент, я ему ноги переломаю! Пусть не смеет произносить речь в моем парламенте".

Депутатка добавила, что, согласно Конституции Румынии, парламентарии являются "единственными представителями суверенитета румынского народа".

В документе также содержатся обвинения в адрес Украины, где, по словам Шошоаке, якобы "запрещено более миллиону румын говорить на родном языке".

Политический путь и взгляды

Диана Шошоаке относится к крайне правому политическому крылу. Известность в Румынии она получила во время пандемии COVID-19, активно выступая против карантинных ограничений и вакцинации.

В 2020 году Шошоаке была избрана в Сенат Румынии от партии Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), но позже возглавила политическую силу S.O.S. România, известную националистической и евроскептической риторикой. С июля 2024 года она занимает место в Европейском парламенте.

Антиукраинская и пророссийская позиция

Шошоаке неоднократно заявляла о необходимости «пересмотра границ» и возвращения территорий, которые она считает "исторически румынскими" — среди них северная Буковина, Герца, Буджак и остров Змеиный.

В 2023 году она даже подала инициативу о денонсации договора о добрососедстве между Украиной и Румынией от 1997 года.

Ее позиция открыто пророссийская: депутатка утверждает, что Украина — "искусственное государство", и выступает против поддержки Киева в войне с Россией.

Политик также резко критикует членство Румынии в ЕС и НАТО, считая, что эти организации "втягивают страну в чужие конфликты".

Выступление Дианы Шошоаке в Москве стало очередным проявлением ее пророссийской линии и антиукраинской риторики.

Ее заявления вызвали осуждение в Румынии и ЕС, однако сама депутатка продолжает продвигать ультраправые идеи и сближение с Россией.