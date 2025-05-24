"Я еду домой": омбудсмен показал трогательное видео с освобожденными воинами

Масштабный обмен пленными

В субботу, 24 мая, состоялся второй этап масштабного обмена пленными между Украиной и Россией в рамках договоренности в формате "1000 на 1000". Сегодня домой вернулись 307 украинских военных. Среди них - 27 защитников Мариуполя, также из плена впервые освободили воинов из некоторых воинских частей.

Всего за два дня из российского плена удалось вернуть 697 украинцев. Первый этап состоялся накануне, 23 мая, тогда освободили 390 человек: 270 военных и 120 гражданских. Среди них - бойцы ВМС, Десантно-штурмовых войск, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничники.

Подробнее о первом дне обмена - в репортаже РБК-Украина.

Известно, что в рамках договоренностей Украина передала России 70 коллаборантов, которые сотрудничали с кремлевским режимом. Среди них - соратник бывшего нардепа и предателя Виктора Медведчука.

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