"Я проклял, что сюда приехал". Оккупант жалуется на большие потери в подразделении, - ГУР

"Привезли 30 солдат, из них в живых осталось 10", - заявил оккупант.

Также он рассказал, что увидел много страшных вещей и уже успел себя проклясть за поездку на войну в Украину. По его словам, за все время, пока россияне находятся на позициях, обстрелы каждый день.

"Мы пока стоим на месте, просто на месте. Когда лагерь разбомбили, я за день, за один раз мог трижды умереть", - посетовал россиянин.

Военный рассказал, что они живут в лесу в землянках с натянутыми тентами. Также мобилизованные пока сидели на учениях в РФ через 2 месяца успели спиться. Их сначала отправляют в Белгород, а затем на позиции. Также россиянин заявил, что у него почти нет денег, но радуется, что после войны с него снимут судимости.