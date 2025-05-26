"Я вернулся домой". Яркая презентация Алонсо в "Реале"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Тренер из системы "Реала"

Презентация состоялась в клубном центре "Сьюдад Реал Мадрид" и началась с трогательного видео, посвященного тренерскому и игровому пути специалиста.

После этого президент клуба Флорентино Перес тепло поздравил наставника:

"К нам присоединяется один из лучших тренеров мира, который олицетворяет ценности "Реала" и знает, что означает этот герб и эта футболка. Именно с ним в роли игрока мы начали новую золотую эпоху, одержав десятую победу в Лиге чемпионов в Лиссабоне. Сегодня мы поздравляем одного из наших - Хаби Алонсо".

Алонсо, как игрок, побеждал с "Реалом" в Лиге чемпионов (realmadrid.com)

Перес также напомнил, что карьера Алонсо как тренера началась именно в системе "Реала", когда в 2018 году он возглавил команду U-14 и стал с ней чемпионом Испании. Впоследствии была работа в "Реал Сосьедад Б" и повышение в Сегунду. А затем - исторические достижения с "Байером", включая чемпионство в Бундеслиге, победы в Суперкубке и Кубке Германии.

"Твоя блестящая карьера уже сделала тебя одной из великих фигур мирового футбола. Теперь ты возвращаешься в "Реал" Мадрид, чтобы возглавить главную команду и взять на себя один из самых больших вызовов в жизни", - подытожил Перес.

Хаби Алонсо - первое выступление в новом статусе (realmadrid.com)

Алонсо: "Понимаю, что ожидания высоки"

Сам Алонсо выступил после президента и поделился эмоциями:

"Я счастлив быть здесь - дома. Хотя я был некоторое время далеко, связь всегда оставалась. И как только я вернулся на "Сантьяго Бернабеу", это чувство вспыхнуло снова. Понимаю, что ожидания высоки. Я вижу у нас замечательную команду, и хочу дать ей максимум, построить коллектив, который будет соответствовать уровню "Реала".

Контракт Алонсо с клубом рассчитан на три сезона. Он заменит Карло Анчелотти, который возглавлял команду в течение последних лет и выиграл с ней 15 трофеев.

Дебют Алонсо на тренерском мостике "бланкос" состоится на Клубном чемпионате мира, который пройдет в июне-июле в США.