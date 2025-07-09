"Я посмотрю": Трамп ответил, смогут ли США предоставить Украине Patriot

Во время разговора журналист спросил у Трампа, может ли тот подтвердить информацию Wall Street Journal относительно того, Белый дом рассматривает возможность отправки в Украину еще одной системы противовоздушной обороны Patriot.

"Они просили об этом. Они действительно очень редкие, знаете, потому что в Украину было отправлено много систем, но они хотели бы это. Я знаю, что они сделали запрос. Мы должны будем рассмотреть это", - ответил Трамп.

При этом он сказал, что ему жаль, что приходится тратить столько денег на войну, ведь система Patriot очень дорогая.

"Это очень дорогая система. Жаль, что мы должны тратить столько денег на войну, которая бы никогда не состоялась, если бы я был президентом... Знаете, когда вы говорите о такой системе, очень сложной, которая стоит огромных денег, и они делают это, потому что хотят предотвратить смерть", - говорит Трамп.

Приостановление поставок оружия США для Украины

В начале июля западные медиа сообщили, что Соединенные Штаты временно приостановили поставки отдельных видов вооружения в Украину, в частности ракет для систем противовоздушной обороны и высокоточных боеприпасов.

В Белом доме объяснили, что это решение касается не только Украины, но и других партнеров США, поскольку запасы оружия на американских складах значительно исчерпаны. Как пишет The Guardian, остановка поставок связана с нехваткой ракет для ЗРК Patriot.

Вчера же Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин несет ответственность за массовые потери человеческих жизней, поэтому Вашингтон намерен передать Украине больше оборонительного вооружения.