"Я пошел спать". Усик провел битву взглядов с Фьюри и назвал вероятную дату поединка

"Цыганский Король" с раздельным решением судей одолел экс-чемпиона UFC в Эр-Рияде. После победы чемпиона WBC на ринг поднялся 36-летний украинец – обладатель чемпионских титулов IBF, IBO, WBA и WBO.

Встреча Усика и Фьюри стала первой битвой взглядов перед грядущим очным поединком. В сентябре они подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. Скорее всего, в ринг украинский и британский боксеры выйдут 23 декабря.

"Увидимся 23 декабря, я пошел спать", – коротко ответил Усик на вопрос журналиста, действительно ли объединительный поединок состоится еще в этом году, после битвы взглядов.

Ранее промоутер Боб Арум раскрыл ситуацию с призовым фондом поединка. Фьюри и Усик не будут делить гонорар, поскольку каждый из них согласовал сумму призовых в отдельности. Конкретные заработки тяжеловесов посредник озвучить отказался.