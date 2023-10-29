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"Я пішов спати". Усик провів битву поглядів із Ф'юрі та назвав вірогідну дату поєдинку

Фото: Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі розпочали просування об'єднавчого бою (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Український боксер Олександр Усик зустрівся з британцем Тайсоном Ф'юрі після важкої перемоги останнього над бійцем змішаних мистецтв Френсіса Нганну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing on TNT Sports.

"Циганський Король" з роздільним рішенням суддів здолав екс-чемпіона UFC в Ер-Ріяді. Після перемоги чемпіона WBC на ринг піднявся 36-річний українець – володар чемпіонських титулів IBF, IBO, WBA та WBO.

Зустріч Усика та Ф'юрі та стала першою битвою поглядів перед прийдешнім очним поєдинком. У вересні вони підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Найімовірніше, у ринг український та британський боксери вийдуть 23 грудня.

"Побачимося 23 грудня, я пішов спати", – коротко відповів Усик на запитання журналіста, чи справді об'єднавчий поєдинок відбудеться ще цьогоріч, після битви поглядів.

Раніше промоутер Боб Арум розкрив ситуацію з призовим фондом поєдинку. Ф'юрі та Усик не ділитимуть гонорар, оскільки кожен із них узгодив суму призових окремо. Конкретні заробітки важковаговиків посередник озвучити відмовився.

 

 

До слова, раніше підготували огляд поєдинку Ф'юрі та Нганну з нокдауном британця.

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Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс