"Я пішов спати". Усик провів битву поглядів із Ф'юрі та назвав вірогідну дату поєдинку

"Циганський Король" з роздільним рішенням суддів здолав екс-чемпіона UFC в Ер-Ріяді. Після перемоги чемпіона WBC на ринг піднявся 36-річний українець – володар чемпіонських титулів IBF, IBO, WBA та WBO.

Зустріч Усика та Ф'юрі та стала першою битвою поглядів перед прийдешнім очним поєдинком. У вересні вони підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Найімовірніше, у ринг український та британський боксери вийдуть 23 грудня.

"Побачимося 23 грудня, я пішов спати", – коротко відповів Усик на запитання журналіста, чи справді об'єднавчий поєдинок відбудеться ще цьогоріч, після битви поглядів.

Раніше промоутер Боб Арум розкрив ситуацію з призовим фондом поєдинку. Ф'юрі та Усик не ділитимуть гонорар, оскільки кожен із них узгодив суму призових окремо. Конкретні заробітки важковаговиків посередник озвучити відмовився.