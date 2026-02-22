"Я хочу отправить войска в Украину": министр обороны Британии озвучил решительное заявление

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что хочет стать первым главой ведомства, который направит британских военных в Украину. По его словам, это станет сигналом завершения войны и достижения мира.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Гили написал в своей колонке в The Telegraph.
Гили заявил, что стремится стать первым главой оборонного ведомства, который направит британские войска в Украину после заключения мирного соглашения.
Накануне четвертой годовщины полномасштабного вторжения он отметил, что 2026 год должен стать годом завершения войны.
"Я хочу быть тем министром обороны, который направит британские войска в Украину - потому что это будет означать, что эта война наконец завершена. Это будет означать, что мы достигли мира путем переговоров. А безопасная Европа нуждается в сильной, суверенной Украине", - написал он.
Британское правительство вместе с союзниками работает над созданием так называемой "Коалиции желающих". Речь идет о многонациональных миротворческих силах, которые должны гарантировать безопасность Украины от новой российской агрессии после прекращения войны.
В прошлом месяце в Париже премьер-министр Великобритании подписал с президентом Владимиром Зеленский и президентом Франции Эммануэлем Макроном декларацию о намерении направить британские войска после достижения мира. Уже создан штаб численностью 70 человек.
Гили сообщил также о выделении 200 млн фунтов стерлингов для подготовки британских Вооруженных сил к возможному участию в многонациональной миссии. Средства направят на модернизацию техники, средств связи и закупку систем противодействия беспилотникам.
Отдельно Великобритания помогает Украине разрабатывать новый перехватчик дронов с применением искусственного интеллекта для уничтожения "шахедов". Проект под названием Octopus должен усилить способности в противодействии массированным атакам врага.
Европейские страны озвучивают разные цифры относительно численности миротворческого контингента в Украине. Звучат и 15, и 20 тысяч человек, а некоторые надеются на 30 тысяч миротворцев.
Что касается правительств государств-партнеров Украины, пока никаких военных планов не обнародовано, однако основную часть миротворцев должны прислать Великобритания и Франция. Эти страны будут отвечать за наземный и воздушный компоненты.
А вот среди населения в Европе больше всего поддерживают отправку войск в Украину в Британии, относительно мира в целом - в Канаде. Французы и немцы против отправки своих солдат в Украину даже после завершения войны.
Накануне президент Владимир Зеленский отметил, что Украина настаивает на размещении европейского военного контингента ближе к линии фронта в случае возможного прекращения боевых действий.
Как известно, Киев рассчитывает, что контингент европейских стран станет элементом гарантии безопасности.