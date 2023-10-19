"Я не Гвардиола". Как Срна заряжал "Шахтер" после назначения: видео

"Горняки" после небольшого отдыха возобновили тренировки в среду. В начале занятия хорватский специалист произнес мотивационную речь перед своими подопечными.

"С сегодняшнего дня я хочу сказать, что я не Гвардиола. Я знаю, что я вам хочу и могу дать, и я дам. Это уверенность, хорошая атмосфера и свобода. И будет играть только тот, кто любит, уважает и готов сражаться за эту футболку. Я вас уверяю – 3 минуты кто не будет бегать, я меняю сразу", – заявил Срна.

41-летний тренер заверил, что черты его характера не будут меняться. Он готов шутить с футболистами, но они должны соответствовать уровню "Шахтера". В то же время Срна не будет сторониться необходимых кадровых решений.

"Я надеюсь, что мы найдем общий язык. Президент уже отправил месседж всем, и с сегодняшнего дня начнем работать. Готовы? Чига? Яра?", – резюмировал тренер, обращаясь к ветеранам команды Чигринскому и Ракицкому.

В новой должности Срна дебютирует тяжелым отрезком на внутренней и европейской аренах. В предстоящий месяц "Шахтер" дважды встретится с испанской "Барселоной" в Лиге чемпионов, а также выйдет на Классическое УПЛ против киевского "Динамо", будет противостоять "Днепру-1" в чемпионате и сумской "Виктории" в Кубке Украины.