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"Я не Гвардіола". Як Срна заряджав "Шахтар" після призначення: відео

Фото: Даріо Срна прагне змінити атмосферу в команді (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Виконувач обов'язків головного тренера донецького "Шахтаря" Даріо Срна провів перше заняття на чолі чемпіона України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

 

"Гірники" після невеликого відпочинку відновили тренування у середу. На початку заняття хорватський фахівець виголосив мотиваційну промову перед своїми підопічними.

"Відсьогодні я хочу сказати, що я не Гвардіола. Я знаю, що я вам хочу та можу дати, і я дам. Це впевненість, гарна атмосфера та свобода. І гратиме лише той, який любить, поважає та готовий битися за цю футболку. Я вас запевняю – 3 хвилини хто не бігатиме, я замінюю відразу", – заявив Срна.

41-річний тренер запевнив, що риси його характеру не змінюватимуться. Він готовий жартувати з футболістами, але вони повинні відповідати рівню "Шахтаря". Водночас Срна не цуратиметься необхідних кадрових рішень.

"Я сподіваюся, що ми знайдемо спільну мову. Президент уже відправив меседж усім, і зі сьогоднішнього дня почнемо працювати. Готові? Чіга? Яра?", – резюмував тренер, звертаючись до ветеранів команди Чигринського та Ракицького.

На новій посаді Срна дебютуватиме важким відрізком на внутрішній та європейській аренах. У прийдешній місяць "Шахтар" двічі зустрінеться з іспанською "Барселоною" у Лізі чемпіонів, а також вийде на Класичне УПЛ проти київського "Динамо", протистоятиме "Дніпру-1" у чемпіонаті та сумській "Вікторії" у Кубку України.

До слова, раніше склали топ-10 найдорожчих футболістів УПЛ на чолі з Матвієнком.

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