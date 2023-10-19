"Я не Гвардіола". Як Срна заряджав "Шахтар" після призначення: відео

"Гірники" після невеликого відпочинку відновили тренування у середу. На початку заняття хорватський фахівець виголосив мотиваційну промову перед своїми підопічними.

"Відсьогодні я хочу сказати, що я не Гвардіола. Я знаю, що я вам хочу та можу дати, і я дам. Це впевненість, гарна атмосфера та свобода. І гратиме лише той, який любить, поважає та готовий битися за цю футболку. Я вас запевняю – 3 хвилини хто не бігатиме, я замінюю відразу", – заявив Срна.

41-річний тренер запевнив, що риси його характеру не змінюватимуться. Він готовий жартувати з футболістами, але вони повинні відповідати рівню "Шахтаря". Водночас Срна не цуратиметься необхідних кадрових рішень.

"Я сподіваюся, що ми знайдемо спільну мову. Президент уже відправив меседж усім, і зі сьогоднішнього дня почнемо працювати. Готові? Чіга? Яра?", – резюмував тренер, звертаючись до ветеранів команди Чигринського та Ракицького.

На новій посаді Срна дебютуватиме важким відрізком на внутрішній та європейській аренах. У прийдешній місяць "Шахтар" двічі зустрінеться з іспанською "Барселоною" у Лізі чемпіонів, а також вийде на Класичне УПЛ проти київського "Динамо", протистоятиме "Дніпру-1" у чемпіонаті та сумській "Вікторії" у Кубку України.