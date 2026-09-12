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"Я буду драться, пока последний побратим не выйдет из плена". Как прошел турнир М13 FIGHTS

15:17 12.09.2026 Сб
7 мин
В турнире М13 FIGHTS могут принимать участие только военные и каждому подберут соперника - от рыцаря в доспехах до военного на протезах
aimg Юлия Акимова
"Я буду драться, пока последний побратим не выйдет из плена". Как прошел турнир М13 FIGHTS Титульный бой Лаврухи и Кравы (фото: М13 FIGHTS)
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5 сентября в Киеве прошел турнир бойцовской лиги M13 FIGHTS. Впервые кулачные бои проводились на ринге, который установили прямо на барже. 

Как это было – узнайте в репортаже РБК-Украина. 

Подготовка к турниру

Участники M13 FIGHTS начали подготовительные процессы задолго до 5 сентября. Изначально турнир должны были провести 8 августа – в красивую дату 08.08. Но в связи с вопросами безопасности мероприятие пришлось отложить на неопределенный срок.

"Первую дату нам перенесли: мы планировали на 8.08, но через неделю произошел резонансный обстрел выставки дронов, где погибло много военных. Из-за этого мы перенесли событие на неопределенную дату и ждали окно переговоров, чтобы втиснуться туда", – рассказывает основатель 13 FIGHTS Артем Грот.

&quot;Я буду драться, пока последний побратим не выйдет из плена&quot;. Как прошел турнир М13 FIGHTSАртем Грот (фото: РБК-Украина)

Довольно быстро россияне задействовали новую тактику – стали регулярно бить по Киеву дронами. Само проведение турнира в таких условиях казалось фактически невозможным, но организаторам М13 повезло и везение пришло оттуда, где его меньше всего ожидали получить – от американской делегации.

6 сентября в Киев приехали спецпредставители США Стив Уикткофф и Джаред Кушнер. За день до этого Москва решила оставить киевлян в покое на несколько дней, чтобы дать возможность посланникам Трампа передать свои месседжи Киеву. Ощутимой пользы визит американцев в Киев не принес, но зато дал возможность провести турнир – за время боев в столице не прозвучало ни одной тревоги.

"Это невозможно оформить и организовать, но я просто верил в нашу удачу и в силу мышления, программирования. Я очень этого хотел в таком формате и подгадал время с переговорами большой политики" – добавил Грот.

Бои на Днепре

4 сентября баржу стали готовить к турниру. На ней соорудили ринг, установили свет, поставили диджейский пульт и провели по длине палубы целый подиум – по нему позже на ринг выходили бойцы.

5 сентября баржу пришвартовали к речному вокзалу на Почтовой площади. Люди собрались у пирса задолго до того, как турнир стартовал – ждали и наблюдали. А тем временем на палубе проходило взвешивание участников. Они по очереди становились на весы, а потом сходились с соперником – пока в битве взглядов.

Над баржей вывесили флаг с ее названием – Perla Nera – та самая Черная жемчужина. Отсылки к пиратам будут везде. Артем Грот позже во время интервью даже покажет шутливый коллаж, который ему скомпилировал ведущий боев, военный и ветеран Александр Терен – на нем Грот, Терен и еще один боец стоят на корабле, а на плече у Грота большой желто-голубой попугай.

&quot;Я буду драться, пока последний побратим не выйдет из плена&quot;. Как прошел турнир М13 FIGHTSБойцов доправляли на баржу на катерах (фото: М13 FIGHTS)

"Меня очень увлекает история с водой, я думаю, что это не последнее событие, которое мы будем делать на воде. В целом мне аналогия с пиратством нравится. Вы видели, что очень много парней с ампутациями – мы как пираты XXI века. Мне эта идея нравится, я буду ее дальше развивать", – рассказывает Грот.

Около семи вечера, в сумерках, турнир стартовал. На баржу вышел Александр Терен и объявил – первыми на ринг выходят рыцари. По подиуму поочередно прошли Фауст и Тайгер – военные, которые очевидно увлекаются темой реконструкции средневековых битв. Они не без труда прошли под канатами, обтягивающими ринг, и начали драться.

Было довольно странно слышать лязг меча о щит и железные латы. "Это кажется, что они такие неповоротливые, на самом деле вся эта штука на них дико тяжелая, я не представляю, как они так двигаются", – сказал один из зрителей своей девушке недалеко от нас.

Бой закончился быстро – один из участников упал на колено и поправил сползшее забрало. Терен объявил конец и позвал на ринг следующих военных. Несколько пар сменили друг друга, а потом на подиум вышли бойцы с протезами вместо ног. Зрители, которые до этого громко советовали участникам, как лучше драться, притихли.

"У нас постоянно выступают парни с ампутациями, в том числе высокими. Сложнее найти им соперника, потому что не так много людей с ампутациями тренируется. В целом не так много людей с ампутациями тренируется. Вот это проблема" – рассказывает Грот.

&quot;Я буду драться, пока последний побратим не выйдет из плена&quot;. Как прошел турнир М13 FIGHTSБойцов поддерживали родные и близкие (фото: М13 FIGHTS)

Мужчины вышли на ринг и показали высококлассный бой, который закончился нокдауном. Один из военных пропустил удар и упал плашмя на спину. Судья несколько раз спросил его, готов ли он продолжать, мужчина пару раз неуверенно кивнул, а затем отказался. Он пошел в свой угол, где ему сразу же приложили пакет со льдом к затылку. Уходил он под общие аплодисменты.

Бойцы сменяли друг друга на ринге – нередко бои заканчивались нокдаунами, но всегда – рукопожатием и словами благодарности друг к другу.

"В прошлый раз было поражение. Сегодня победа. Подготовился, помогли друзья. Настроили, разогрели. Сделали план боя, я его придерживался, как этого не было в прошлый раз и все вышло. В прошлый раз просто побежал подраться, соперник был достаточно выносливый и опытный. Поэтому проиграл, буду просить реванш" – рассказывает один из победителей, военный с позывным "Зеленый".

Один из поединков прошел между украинским бойцом и военным РДК – Русского добровольческого корпуса. Второй участник вышел в балаклаве и весь первый раунд буквально вел бой. У зрителей фактически не осталось сомнений, что он победит. Но во втором и третьем раундах он пропустил много ударов, балаклава сползала на глаза, в лицо лезли волосы.

&quot;Я буду драться, пока последний побратим не выйдет из плена&quot;. Как прошел турнир М13 FIGHTSОдин из участников поединка идет по подиуму (фото: М13 FIGHTS)

Когда объявили победителя – им стал украинец, россиянин взял микрофон и сказал, что гордится воевать за Украину. "Я хочу, чтобы все видели, как русский парень приехал сюда и воюет за эту страну. Слава Украине!"

Лавруха и Крава

Титульный бой – поединок между тем, кто уже одержал победу в прошлом турнире и его соперником, традиционно оставили под конец. По подиуму прошел военнослужащий 1 корпуса НГУ "Азов" Владислав Лавриненко – он победил в прошлый раз. Его соперником стал боец спецподразделения "Тритон" ГУР МО Владислав Кравчук.

Титульный бой состоял из пяти раундов, а не трех, как обычный бой. Лавруха фактически сразу же забрал инициативу – он вел бой, не давая загонять себя в угол и прижимать к канатам.

&quot;Я буду драться, пока последний побратим не выйдет из плена&quot;. Как прошел турнир М13 FIGHTSТитульный бой (фото: М13 FIGHTS)

Когда стартовал очередной раунд, стало понятно, что начинается борьба на выносливость – оба соперника фактически не отличались друг от друга в силе и маневренности. Во время последнего раунда Крава упал на колени. Судья нагнулся к нему и стал считать – Крава помотал головой и судья показал руками крест – знак того, что бой окончен. Зрители, окружившие ринг, взорвались криками "Мариуполь!" – родной город Лаврухи.

Перед тем как Терен объявил победителя, на ринг вышел Артем Грот, он нес в руках золотой АК-47.

"Ветер дует в наши паруса, все дни тревога не замолкала, а сегодня нам дали провести турнир, не мешали нам. Но конечно война не будет заканчиваться, все будет очень долго. Наш турнир существует для того, чтобы популяризировать силу войска – единственное, что может остановиться этого врага" – сказал Грот.

Затем он вручил автомат Лаврухе и его тут же подняли на плечи и пронесли по периметру ринга. Мужчина занес над собой автомат и держал его так, пока зрители кричали его имя.

"Всем спасибо за поддержку, все мои мариупольские братья, всем, кто меня окружает, я хочу сказать одно – я делаю это ради побратимов, которые до сих пор находятся в плену. Все для них. Спасибо! Я буду продолжать выступать до того момента, пока мой последний побратим не выйдет из плена", – сказал боец, когда его опустили на ринг.

&quot;Я буду драться, пока последний побратим не выйдет из плена&quot;. Как прошел турнир М13 FIGHTSЛавруха держит золотой автомат Калашникова (фото: М13 FIGHTS)

Турнир М13 проходит не впервые. В прошлый раз Грот и его команда выбрали местом проведения сцену театра в Хмельницком. Сегодня это баржа. На условное завтра у Грота уже есть планы – и они довольно масштабные.

"Вода – это наша пиратская тема. Могу через вас анонсировать: я думаю, что в ближайшее время, опять же отталкиваясь от геополитических процессов, я хочу поставить рекорд Гиннесса. Видел в интернете, как сто человек тянули похожую баржу в Дубае в 2018 году. Думаю, мы сможем это повторить или превзойти в ветеранском кругу – протянуть ее по Днепру".

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