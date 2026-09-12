"Я битимуся, поки останній побратим не вийде з полону". Як пройшов турнір М13 FIGHTS

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5 вересня у Києві пройшов турнір бійцівської ліги M13 FIGHTS. Вперше кулачні бої проводилися на рингу, який встановили прямо на баржі.

Як це було – дізнайтесь у репортажі РБК-Україна.

Підготовка до турніру

Учасники M13 FIGHTS розпочали підготовчі процеси задовго до 5 вересня. Спочатку турнір мали провести 8 серпня – у гарну дату 08.08. Але у зв'язку із питаннями безпеки захід довелося відкласти на невизначений термін.

"Першу дату нам перенесли: ми планували на 8.08, але через тиждень відбувся резонансний обстріл виставки дронів, де загинуло багато військових. Через це ми перенесли подію на невизначену дату і чекали на вікно переговорів, щоб втиснутися туди", – розповідає засновник 13 FIGHTS Артем Артем.

Артем Грот (фото: РБК-Україна)

Досить швидко росіяни задіяли нову тактику – стали бити по Києву регулярно дронами. Саме проведення турніру за таких умов здавалося фактично неможливим, але організаторам М13 пощастило і везіння прийшло звідти, де його найменше очікували отримати – від американської делегації.

6 вересня до Києва приїхали спецпредставники США Стів Уїкткофф та Джаред Кушнер. За день до цього Москва вирішила дати киянам спокій на кілька днів, щоб дати можливість посланцям Трампа передати свої меседжі Києву. Відчутної користі візит американців до Києва не приніс, проте дав можливість провести турнір – за час боїв у столиці не пролунало жодної тривоги.

"Це неможливо оформити та організувати, але я просто вірив у наш успіх і через мислення, програмування. Я дуже цього хотів у такому форматі і підгадав час із переговорами великої політики" – додав Грот.

Бої на Дніпрі

4 вересня баржу почали готувати до турніру. На ній спорудили ринг, встановили світло, поставили діджейський пульт і провели по довжині палуби цілий подіум - по ньому пізніше на ринг виходили бійці.

5 вересня баржу пришвартували до річкового вокзалу на Поштовій площі. Люди зібралися біля пірсу задовго до того, як турнір стартував – чекали та спостерігали. Тим часом на палубі проходило зважування учасників. Вони по черзі ставали на ваги, а потім сходилися із суперником – поки що у битві поглядів.

Над баржею вивісили прапор з її назвою – Perla Nera – та сама Чорна перлина. Посилання до піратів будуть скрізь. Артем Грот пізніше під час інтерв'ю навіть покаже жартівливий колаж, який йому скомпілював ведучий турніру, військовий та ветеран Олександр Терен – на ньому Грот, Терен та ще один боєць стоять на кораблі, а на плечі у Грота великий жовто-блакитний папуга.

Бійців доправляли на баржу на катерах (фото: М13 FIGHTS)

"Мене дуже захоплює історія з водою, я думаю, що це не остання подія, яку ми робитимемо на воді. Загалом мені аналогія з піратством подобається. Ви бачили, що дуже багато хлопців з ампутаціями – ми як пірати XXI століття. Мені ця ідея подобається, я її далі розвиватиму", – розповідає Грот.

Близько сьомої вечора, в сутінках, турнір стартував. На баржу вийшов Олександр Терен та оголосив – першими на ринг виходять лицарі. По подіуму по черзі пройшли Фауст і Тайгер - військові, які, очевидно, захоплюються темою реконструкції середньовічних битв. Вони важкувато пройшли під канатами, що обтягують ринг, і почали битися.

Було досить дивно чути брязкіт меча об щит і залізні лати. "Це здається, що вони такі неповороткі, насправді вся ця штука на них дико важка, я не уявляю, як вони так рухаються", – сказав один із глядачів своїй дівчині недалеко від нас.

Бій закінчився швидко – один із учасників упав на коліно і поправив сповзле забрало. Терен оголосив кінець і покликав на ринг наступних військових. Декілька пар змінили один одного, а потім на подіум вийшли бійці з протезами замість ніг. Глядачі, які до того голосно радили учасникам, як краще битися, притихли.

"У нас постійно виступають хлопці з ампутаціями, зокрема високими. Складніше знайти їм суперника, тому що не так багато людей з ампутаціями тренується. Загалом не так багато людей з ампутаціями тренується. Ось це проблема" – розповідає Грот.

Бійців підтримували рідні та близькі (фото: М13 FIGHTS)

Чоловіки вийшли на ринг та показали висококласний бій, який закінчився нокдауном. Один із військових пропустив удар і впав плашмя на спину. Суддя кілька разів запитав його, чи він готовий продовжувати, чоловік кілька разів невпевнено кивнув, а потім відмовився. Він пішов у свій кут, де йому одразу ж приклали пакет із льодом до потилиці. Ішов він під загальні оплески.

Бійці змінювали один одного на рингу – нерідко бої закінчувалися нокдаунами, але завжди – рукостисканням та словами подяки один до одного.

"Минулого разу була поразка. Сьогодні перемога. Підготувався, допомогли друзі. Налаштували, розігріли. Зробили план бою, я його дотримувався, як цього не було минулого разу і все вийшло. Минулого разу просто побіг побитися, суперник був досить витривалий і досвідчений", - розповів військовий з позивним "Зелений".

Один із поєдинків пройшов між українським бійцем та військовим РДК – Російського добровольчого корпусу. Другий учасник вийшов у балаклаві та весь перший раунд буквально вів бій. У глядачів фактично не залишилося сумніву, що він переможе. Але в другому та третьому раундах він пропустив багато ударів, балаклава сповзала на очі, в обличчя лізло волосся.

Один із учасників поєдинку йде подіумом (фото: М13 FIGHTS)

Коли оголосили переможця – ним став українець, росіянин взяв мікрофон та сказав, що пишається воювати за Україну. "Я хочу, щоб усі бачили, як російський хлопець приїхав сюди і воює за цю країну. Слава Україні!"

Лавруха та Крава

Титульний бій – поєдинок між тим, хто вже здобув перемогу у минулому турнірі та його суперником, традиційно залишили під кінець. Подіумом пройшов військовослужбовець 1 корпусу НГУ "Азов" Владислав Лавриненко – він переміг минулого разу. Його суперником став боєць спецпідрозділу "Тритон" ГУР МО Владислав Кравчук.

Титульний бій складався з п'яти раундів, а не трьох як звичайний бій. Лавруха фактично відразу ж забрав ініціативу - він вів бій, не даючи заганяти себе в кут і притискати до канатів.

Титульний бій (фото: М13 FIGHTS)

Коли стартував черговий раунд, стало зрозуміло, що починається боротьба на витривалість – обидва суперники фактично не відрізнялися один від одного в силі та маневреності. Під час останнього раунду Крава впав навколішки. Суддя нахилився до нього і почав рахувати – Крава похитав головою і суддя показав руками хрест – знак того, що бій закінчено. Глядачі, що оточили ринг, вибухнули криками "Маріуполь!" – рідне місто Лаврухи.

Перед тим, як Терен оголосив переможця, на ринг вийшов Артем Грот, він ніс у руках золотий АК-47.

"Вітер дме в наші вітрила, всі дні тривога не замовкала, а сьогодні нам дали провести турнір, не заважали нам. Але, звичайно, війна не закінчуватиметься, все буде дуже довго. Наш турнір існує для того, щоб популяризувати силу війська – єдине, що може зупинитися цього ворога" – сказав Грот.

Потім він вручив Лавриненко автомат, його відразу підняли на плечі і пронесли по периметру рингу. Чоловік заніс над собою автомат і тримав його так, доки глядачі кричали його ім'я.

"Всім дякую за підтримку, всі мої маріупольські брати, всім, хто мене оточує, я хочу сказати одне - я роблю це заради побратимів, які досі перебувають у полоні. Все для них. Дякую! Я продовжуватиму виступати до того моменту, поки мій останній побратим не вийде з полону", - сказав боєць, коли його опустили.

Лавруха тримає золотий автомат Калашнікова (фото: М13 FIGHTS)

Турнір М13 відбувається не вперше. Минулого разу Грот та його команда обрали місцем проведення сцену театру у Хмельницькому. Сьогодні це баржа. На умовне завтра Грот вже має плани – і вони досить масштабні.

"Вода - це наша піратська тема. Можу через вас анонсувати: я думаю, що найближчим часом, знову ж таки відштовхуючись від геополітичних процесів, я хочу поставити рекорд Гіннесса. Бачив в інтернеті, як сто людей тягнули схожу баржу в Дубаї в 2018 році. протягнути її Дніпром".