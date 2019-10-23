Фото: Huawei (twitter.com/VizWorld)

Вартість першого сгибаемого смартфона Huawei Mate X стартує від 2,4 тис. доларів

Компанія Huawei оголосила про старт продажів гнучкого смартфона Mate X, який заплановано на 15 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Itc.ua.

Повідомляється, що Mate X з'явиться у продажу на ринку в Китаї. Ціна за смартфон стартує від 2,4 тис. доларів. Коли новинка від Huawei надійде на ринок США і Європі поки не повідомляється.

Huawei Mate X працює на SoC Kirin 980, модемом Balong 5000 5G, і має 8 ГБ ОЗУ і 512 ГБ флеш-пам'яті. Він використовує конструкцію з одним OLED екраном діагоналлю 8 дюймів і роздільною здатністю 2480х2200 пікселів, який складається назовні. У складеному стані Huawei Mate X є смартфоном з двома екранами діагоналлю 6,6 і 6,38 дюйма. Товщина в розкладеному стані 5,4 мм, в складеному — 11 мм. Смартфон обладнаний потрійний камерою Leica. Ємність батареї становить 4500 мАч. Працює смартфон під управлінням ОС Android зі спеціальною версією фірмової оболонки EMUI.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що нові флагмани Huawei Mate 30 втратили можливість користуватися і встановлювати додатки сервісів Google. Раніше, незважаючи на заборону, сервіси Google можна було встановлювати за допомогою програми LZ Play.

Також повідомлялося, що у вересні Samsung випустила в продаж гнучкий смартфон Galaxy Fold. Вартість смартфона становить 1 980 тис. дол.