Xiaomi та ще 8 китайських компаній потрапили до "чорного списку" США, - Reuters

Фото: логотип Xiaomi (flickr.com/opengridscheduler)

Дев'ять китайських компаній потрапили до "чорного списку" Сполучених Штатів Америки через ймовірний зв'язок з оборонною галуззю Китаю. У списку опинилися виробник смартфонів Xiaomi та виробник літаків Comac.

Про це повідомило агентство Reuters, яке має у своєму розпорядженні відповідний документ.

Компанії, які потрапили до "чорного списку", будуть піддані новій інвестиційній забороні в США. Влада США змусить американських інвесторів позбутися активів цих фірм до 11 листопада 2021 року.

Посольство Китаю у Вашингтоні та компанії Xiaomi та Comac поки що не коментували потрапляння в "чорний список" США.

Хто ще опинився у "чорному списку", який оновлює Пентагон, в агентстві не розповіли.

Нагадаємо, у грудні США ввели торговельні санкції проти понад півсотні китайських суб'єктів, яких вважають причетними до порушення прав людини, викрадення комерційної таємниці в США та експансії Китаю в регіоні.

Крім того, в Держдепі США оголосили про введення нових візових обмежень проти посадовців Китаю, причетних до порушення прав людини.