Xbox Series X уже проигрывает: топ-5 игровых ноутбуков с мощным железом

Современный игровой ноутбук может опередить Xbox Series X по графике. Новые мобильные видеокарты используют DLSS, что позволяет получать более высокую частоту кадров, чем в консоли.
РБК-Украина со ссылкой на BGR рассмотрела характеристики игровых ноутбуков с топовым железом.
Благодаря поддержке архитектуры Ada Lovelace и технологий DLSS 3/4 (включая Frame Generation) ноутбук обеспечивает более высокую частоту кадров и лучшую трассировку лучей по сравнению с фиксированным железом консоли.
Характеристики:
Процессор: Intel Core i5-13420H
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop
Память и накопитель: 16 ГБ DDR4, 512 ГБ SSD
Дисплей: 15.6 FHD (1920x1080), 144 Гц
Цена в Украине: от 47 999 грн.
Ноутбук нового поколения с графикой RTX 5060 легко обходит графический чип консоли.
Использование генерации мультикадров в DLSS 4.5 позволяет достигать 80-90 FPS в разрешении 1440p в таких требовательных тайтлах, как Cyberpunk 2077 или Black Myth: Wukong, где Xbox Series X обычно ориентируется только на 60 FPS.
Характеристики:
Процессор: Intel Core 7 240H
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop
Память и накопитель: 16 ГБ DDR5, 512 ГБ SSD
Дисплей: 16 WUXGA, 165 Гц, 400 нит
Цена в Украине: от 59 999 грн.
Сохраняя графическую мощность уровня RTX 5060 с поддержкой DLSS 4.5, эта модель превосходит Acer Nitro V 16 за счет сбалансированности системы: более мощный процессор Ryzen 7 дает больше запаса для общих задач, а вместительный SSD на 1 ТБ решает проблему памяти.
Характеристики:
Процессор: AMD Ryzen 7 250
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop
Память и накопитель: 16 ГБ RAM, 1 ТБ NVMe SSD
Дисплей: 15.3 WUXGA IPS, 165 Гц
Цена в Украине: от 83 999 грн.
Ноутбук высшего класса, оставляющий консоль далеко позади. RTX 5070 Ti с 12 ГБ скоростной памяти GDDR7 обрабатывает текстуры высокого разрешения 4K со значительно более высокой частотой кадров.
24-ядерный процессор Core Ultra 9 обеспечивает огромный запас производительности для стриминга и сложных рабочих задач.
Характеристики:
Процессор: Intel Core Ultra 9 275HX (24 ядра)
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop (12 ГБ GDDR7)
Память и накопитель: 32 ГБ DDR5, 2 ТБ NVMe SSD
Дисплей: 16 QHD+ (2560x1600), 300 Гц, G-Sync
Цена: от 2 899 долларов
Флагманская система, демонстрирующая максимум возможностей современных мобильных ПК.
Благодаря лимиту энергопотребления видеокарты в 175 Вт, RTX 5080 выдает более 60 FPS на максимальных настройках в 4K даже без генерации кадров, а с ее активацией достигает стабильных 100 FPS в разрешении 4K.
Для сопоставления, консоль Xbox Series X в схожих режимах обязана ограничиваться "режимом свойства" при 30 FPS.
Характеристики:
Процессор: Intel Core Ultra 9 290HX Plus
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop (16 ГБ GDDR7, TGP 175 Вт)
Память и накопитель: 32 ГБ DDR5, 2 ТБ NVMe SSD
Дисплей: 18 4K, 240 Гц, G-Sync (16:10)
Цена: от 3 699 долларов.