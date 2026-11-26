Платформа X ввела родительский контроль для подростков. Цель - ограничить доступ к чувствительному контенту и защитить данные детей. Аккаунты пользователей от 13 до 17 лет по умолчанию будут получать защищенный режим, а таргетированную рекламу будут полностью блокировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на X Help Center .

Базовые ограничения и дополнительные инструменты контроля в X

Кроме стандартных настроек, соцсеть Илона Маска интегрировала дополнительные инструменты управления.

Что могут делать родители и опекуны после подключения контроля:

Просматривать время , проведенное подростком в X, и устанавливать дневной предел использования.

, проведенное подростком в X, и дневной предел использования. Требовать одобрения новых подписчиков и ограничивать рекомендации во вкладке For You только теми аккаунтами, на которые уже подписан подросток.

одобрения новых подписчиков и рекомендации во вкладке For You только теми аккаунтами, на которые уже подписан подросток. Фильтровать отдельные слова и выключать показ чувствительного медиаконтента .

отдельные слова и . Контролировать, кто может отправлять прямые сообщения, и видеть, с какими аккаунтами подросток общался напрямую, но без доступа к содержанию самих сообщений.

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Как работает привязка аккаунтов и какие данные остаются закрытыми?

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо следовать инструкциям в справочном центре X. Процесс привязки начинают родители или опекун, а завершающий подросток - для активации требуется согласие обеих сторон.

В X подчеркнули, что и инструменты созданы для управления контентом без вмешательства в личное пространство ребенка.

Родители и опекуны не могут читать частные сообщения, просматривать историю поиска или просмотров, публиковать сообщения от имени подростка или входить в его аккаунт.

Один взрослый может управлять 5 подростковыми аккаунтами.

В компании отметили: платформа не ориентирована на детей и продвигается не для них, но предпринимает дополнительные меры для молодежи, пользующейся сервисом, - на фоне действующих и будущих регуляторных требований в США и разных странах.