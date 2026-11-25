Трое бывших основателей xAI создали новый ИИ-стартап Epochal, который будет обучать нейросеть предсказывать будущие события. Компания уже запустила первый продукт, позволяющий искать информацию в интернет-архивах и просматривать, что было опубликовано в определённые даты.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Что известно о Epochal?

Стартап Epochal создали Годун Чжан, Зиханг Дай и Мануэль Кройсс - трое основателей компании xAI Илона Маска, оставивших ее после слияния со SpaceX в феврале 2026 года.

К команде также присоединились бывшие специалисты по xAI, OpenAI, Anthropic и Google DeepMind.

По данным источников, знакомых с ситуацией, Чжан лично инвестирует в проект 100 миллионов долларов, в то время как представитель Epochal отказался комментировать вопросы финансирования.

Цель стартапа - создание передовой ИИ-модели для поддержки принятия решений, поскольку в компании считают, что "сверхчеловеческое прогнозирование" способно изменить почти каждую отрасль.

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В чем уникальность подхода?

Компания разработала инструмент, который называет "порталом времени", позволяющим ИИ-агентам просматривать архивную версию интернета такой, какой она была в конкретные даты.

Система призвана симулировать прошлое и учить ИИ прогнозировать будущее на основе данных, доступных для наступления событий.

В отличие от более узких проектов, ориентированных на отдельные сценарии или поведение, Epochal ставит более широкую цель и на старте предлагает точные поисковые запросы на определенный момент, скрытый во времени.

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Какие еще стартапы запустили выходцы из xAI?

Появление Epochal продлило волну новых компаний, основанных бывшими сотрудниками xAI после слияния с SpaceX.

Ранее соучредитель xAI Игорь Бабушкин вместе с группой бывших работников xAI и Tesla запустил стартап River AI, сосредоточенный на персонализированном искусственном интеллекте.

Кроме того, бывшие сотрудники Ючэн Хэ и Эрик Зеликман присоединились к созданию исследовательской лаборатории AI Humans&.