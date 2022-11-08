Полуфиналистка US Open выиграла Итоговый турнир WTA

WTA Finals, финал

Соболенко – Гарсия – 0:2 (6:7, 4:6)

Победительница справилась с сопротивлением соперницы за два сета. На первый пришлось израсходовать 56 минут. Соболенко и Гарсия шли на равных, не отдав оппонентке ни одного гейма на собственной подаче. Но на тай-брейке кто-то должен был победить.

Здесь интрига держалась до последнего. Сначала были качели, дальше – француженка не реализовала 3 (!) сет-пойнта. И все же Гарсия сумела дожать белорусскую теннисистку на ее подаче (7:4) и повела по партиям.

Ключевым во втором сете стал стартовый гейм. Уроженка пригорода Парижа сразу оформила брейк, а затем стабильно брала все свои подачи. Этого хватило, чтобы одолеть Соболенко, хотя та и сопротивлялась в ставшем решающим гейме. Однако с третьей попытки Гарсия все же реализовала матч-пойнт.

Победа на Итоговом турнире этого года стала крупнейшим достижением французской теннисистки. В течение года она дошла до 4-го раунда Уимблдона и полуфинала Открытого чемпионата США. Гарсия в 2022-м также выиграла турниры в Бад-Гомбурге, Варшаве и Цинциннати.