WSJ оприлюднила строки запуску механізму обходу санкцій проти Ірану в ЄС

Для торгівлі ЄС та Ірану буде створена компанія

Франция, Великобритания и Германия могут объявить о создании специального финансового механизма для обхода американских санкций против Ирана уже на этой неделе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на свои источники отмечает, что будет создана компания для того, чтобы европейские страны могли торговать с Ираном. Она будет контролировать переводы между ними. Отмечается, что будет использоваться обмен товарами между европейскими и иранскими компаниями, речи о прямых финансовых переводах не идет.

Также собеседники WSJ рассказали, что компанию, которая будет зарегистрирована во Франции, возглавит немецкий чиновник, а долю в ней получат Париж, Лондон и Берлин.

Напомним, в начале 2019 года сообщалось, что государства-члены Европейского союза заканчивают работу над созданием "механизма специального назначения", который позволит европейским компаниям рассчитываться с иранскими в обход американских санкций.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале ноября Администрация президента США Дональда Трампа возобновила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках соглашения 2015 года.

Добавим, 24 января Министерство финансов США ввело дополнительные санкции против Ирана и связанных с ним организаций и компаний из-за действий, направленных на поддержку террористической активности.