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Министры Украины и Великобритании начали встречу в Лондоне

Среда 23 апреля 2025 13:03
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Министры Украины и Великобритании начали встречу в Лондоне Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Лондоне стартовала встреча министров Украины и Великобритании. Стороны обсуждают безопасность и длительный мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

В Лондоне 23 апреля началась встреча министров иностранных дел и обороны Украины и Великобритании.

В британскую столицу прибыла делегация во главе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, министром иностранных дел Андреем Сибигой и министром обороны Рустемом Умеровым.

Как сообщил Сибига, первая встреча в рамках визита проходит на уровне министров иностранных дел и обороны Украины и Великобритании.

Украинские представители ведут переговоры с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми и министром обороны Джоном Гили.

"Мы благодарны Великобритании за лидерство и поддержку. Мы обсудим пути укрепления Украины и обеспечения долгосрочного мира и безопасности", - отметил он.

Сегодня, 23 апреля, в Лондоне должна была состояться встреча представителей Украины, Великобритании, США, Франции и Германии. По словам президента Владимира Зеленского, переговоры должны были бы быть направлены на прекращение огня.

Госсекретарь США Марко Рубио отказался от переговоров по Украине в Лондоне 23 апреля. Причиной стал отказ президента Владимира Зеленского признать Крым российским.

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