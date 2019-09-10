Wizz Air запускає рейси з Харкова і Львова до Будапешту

Авіакомпанія Wizz Air анонсувала запуск нових рейсів з Будапешта у Львів і Харків. Про це повідомляє прес-служба компанії в Facebook.

Повідомляється, що в столиці Угорщини буде розміщений додатковий літак Airbus A321neo, тому влітку 2020 року звідти будуть запущені 3 нових рейси.

Початок польотів за маршрутом Львів - Будапешт запланований з 3 червня і Харків - Будапешт - з 1 червня 2020 року.

Рейси будуть здійснюватися двічі на тиждень за маршрутом Львів - Будапешт по середах і неділях о 18:40 і Харків - Будапешт щопонеділка і щоп'ятниці о 22:20.

Нагадаємо, Wizz Air анонсував 15 нових маршрутів з польських міст - Варшави, Гданська, Кракова. Рейси будуть запускатися, починаючи з червня 2020 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Wizz Air додасть 10 щотижневих рейсів до Львова. Зміна частоти торкнеться п'яти напрямів, зокрема, найбільше збільшення відбудеться на лінії Львів-Братислава, на якій Wizz Air в майбутньому зимовому сезоні буде виконувати п'ять рейсів на тиждень, а не два, як роком раніше.