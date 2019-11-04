ru
ua

Wizz Air запустили новий авіарейс в Україну

Новини » Суспільство   

Від 3 листопада Wizz Air почалися регулярні прямі рейси з Братислави до Одеси

Європейський лоукостер Wizz Air почав регулярні прямі рейси з Братислави (Словацька Республіка) до Одеси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bratislavske noviny.sk.

Повідомляється, що 3 листопада Wizz Air почалися регулярні прямі рейси з Братислави до Одеси.

"Будуть літати по неділях і середах", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що після прямих рейсів на Київ і Львів, Одеса - це вже третій регулярний сервіс "Wizz Air" з Братислави в Україну.

Нагадаємо, європейський лоукостер Wizz Air оголошує про розширення на українському ринку і запускає рейси з аеропорту Запоріжжя. У березні 2020 року Wizz Air запускає шість нових маршрутів із Запоріжжя. Рейси будуть виконуватися літаками Airbus A321 і A320 двічі в тиждень і з'єднувати Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" з Віднем (Австрія), Будапештом (Угорщина), Вільно (Литва), а також польськими Гданськом, Краковом і Вроцлавом.

Раніше повідомлялося, що найбільший європейський лоукостер Ryanair улітку 2020 року запустить ще 42 нові маршрути з України. Як заявив комерційний директор Ryanair Девід О'Брайан, на сьогодні лоукостер здійснює польоти по 43 напрямках, включаючи перший прямий рейс з Херсона в Європу, який запустять взимку.

Як повідомляло РБК-Україна, український уряд планує протягом п'яти років вийти на 60-63% пасажирських авіаперевезень по моделі лоукосту. Також стало відомо, що на ринок внутрішніх авіаперевезень запросили Ryanair.

Південна Корея висловила стурбованість запуском ракет КНДР Сьогодні на заході України можливі дощі
Читати всі новини