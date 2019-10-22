ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Wizz Air запускає рейси з аеропорту Запоріжжя

Новини » Суспільство    22.10.2019 - 16:14
Wizz Air запускає рейси з аеропорту Запоріжжя
Ілюстративне фото (flickr.com/Guido Benedetto)

Wizz Air запускає рейси до Відня, Вільнюса, Будапешта і трьох польських міст

Європейський лоукостер Wizz Air оголошує про розширення на українському ринку і запускає рейси з аеропорту Запоріжжя. Про це йдеться в офіційному релізі компанії.

Повідомляється, що в березні 2020 року Wizz Air запускає шість нових маршрутів із Запоріжжя. Рейси будуть виконуватися літаками Airbus A321 і A320 двічі на тиждень і з'єднувати Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" з Віднем (Австрія), Будапештом (Угорщина), Вільнюсом (Литві), а також польськими Гданськом, Краковом і Вроцлавом.

Wizz Air запускає рейси з аеропорту Запоріжжя

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найбільший європейський лоукостер Ryanair улітку 2020 року запустить ще 42 нових маршрути з України. Як заявив комерційний директор Ryanair Девід О'Брайан, на сьогодні лоукостер здійснює польоти по 43 напрямках, включаючи перший прямий рейс з Херсона в Європу, який запустять взимку.

Крім того, повідомлялося, що український уряд планує протягом п'яти років вийти на 60-63% пасажирських авіаперевезень по моделі лоукосту. Також стало відомо, що на ринок внутрішніх авіаперевезень запросили Ryanair.

В аеропорту "Київ" утоточнили дані щодо затримки рейсів
Новини України Wizz AirЗапоріжжярейсы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся