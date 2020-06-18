Wizz Air відновила польоти в шість країн з аеропорту "Київ"

Угорська лоукостер Wizz Air відновила польоти з аеропорту "Київ". На даний момент заплановані рейси за 15 маршрутами в шість європейських країн.

Про це повідомили в прес-службі Wizz Air.

Зокрема, продаж квитків відкритий на рейси в:

Угорщину (Будапешт);

Німеччини (Берлін Шонефельд, Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Меммінген, Бремен, Нюрнберг);

Данію (Біллунд, Копенгаген);

Естонії (Таллін);

Греції (Афіни);

Великобританії (Лондон Лутон).

При цьому під час перельотів пасажири повинні перебувати в масках.

Нагадаємо, 16 червня аеропорт "Київ" скасував всі міжнародні рейси у зв'язку з продовженням карантину. У зв'язку з цим Wizz Air переніс всі свої рейси "Бориспіль". Однак під кінець дня, 16 червня, аеропорт відновив роботу.

Згодом Wizz Air скасував сім рейсів з "Борисполя".

Також повідомлялося, що авіакомпанія МАУ закрила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня.

Зазначимо, Україна відновила міжнародне авіасполучення 15 червня.