Wizz Air відновила польоти в шість країн з аеропорту "Київ"

Лоукостер буде обслуговувати 15 маршрутів
Угорська лоукостер Wizz Air відновила польоти з аеропорту "Київ". На даний момент заплановані рейси за 15 маршрутами в шість європейських країн.
Про це повідомили в прес-службі Wizz Air.
Зокрема, продаж квитків відкритий на рейси в:
При цьому під час перельотів пасажири повинні перебувати в масках.
Нагадаємо, 16 червня аеропорт "Київ" скасував всі міжнародні рейси у зв'язку з продовженням карантину. У зв'язку з цим Wizz Air переніс всі свої рейси "Бориспіль". Однак під кінець дня, 16 червня, аеропорт відновив роботу.
Згодом Wizz Air скасував сім рейсів з "Борисполя".
Також повідомлялося, що авіакомпанія МАУ закрила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня.
Зазначимо, Україна відновила міжнародне авіасполучення 15 червня.
Автор: Игорь Литвиненко