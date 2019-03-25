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Wizz Air переніс запуск рейсів Краків-Харків

Новини » Транспорт    25.03.2019 - 17:59
Wizz Air переніс запуск рейсів Краків-Харків
Фото: літак Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Рейси почнуть виконувати на півтора місяці раніше

Лоу-кост Wizz Air на півтора місяця зрушив запуск нового маршруту Краків-Харків, анонсованого в кінці 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.

Повідомляється, що спочатку бюджетник планував почати польоти з 16 вересня 2019 року. Тепер у системі бронювання вказана нова дата запуску - 2 серпня.

При цьому частота рейсів залишена на колишньому рівні - вони будуть виконуватися два рази на тиждень по понеділках і п'ятницях.

Нагадаємо, 26 березня найбільший лоу-кост Ryanair оголосить про захід в Харків і анонсує відкриття маршрутів з цього міста. В даний час мережа бюджетних напрямків з Харкова представлена рейсами Wizz Air до Відня, Дотмунд, Гданськ, Катовіце і Краків, рейсами Ernest Airlines в Рим і Мілан та рейсами Pegasus Airlines в Стамбул.

Раніше повідомлялося, що лоукостери Wizz Air і SkyUp планують співпрацю з аеропортом Чернівців і хочуть відкрити нові міжнародні рейси з цього аеропорту.

РБК-Україна писало, що угорський лоукостер Wizz Air з травня 2019 року відкриває два нових маршрути з Києва - в Афіни і Салоніки. Сполучення Київ-Афіни буде відкрито 21 травня, а рейси за маршрутом Київ-Салоніки відкриваються 20 травня.

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