Wizz Air планує запустити нові міжнародні рейси з Чернівців

Фото: самолет Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Розглядається можливість базування транспортної авіакомпанії Vulcanair у чернівецькому аеропорту

Лоукостери Wizz Air та SkyUp планують співпрацю з аеропортом Чернівців і хочуть відкрити нові міжнародні рейси з цього аеропорту. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час свого офіційного візиту на Буковину, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

За словами Порошенка, чернівецький аеропорт очікують зміни. Він додав, що розглядається можливість базування транспортної авіакомпанії Vulcanair у чернівецькому аеропорту.

"Надійшли пропозиції від лоукостерів Wizz Air, SkyUp для нових міжнародних рейсів з Чернівців. І це добре. Лоукост означає, що це ще й дешево", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, минулого року авіакомпанія МАУ відновила виконання рейсів Чернівці - Мілан. Перший політ по маршруту в новому сезоні відбувся 27 квітня.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян розповідав, що проектна документація щодо розвитку регіональних аеропортів буде готова впродовж 2019 року.Міністр також назвав кілька аеропортів, які можуть бути запропоновані у проекті для залучення бізнес-інвесторів.

"У випадку Львова, це наприклад Львів - Франківськ - Чернівці. У випадку "Борисполя" - це можуть бути південні аеропорти. Це Херсон, Миколаїв або ближчі аеропорти в центрі України. Наразі ми готуємо цю документацію", - додав він.