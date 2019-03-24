ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Wizz Air планує запустити нові міжнародні рейси з Чернівців

Новини » Інфраструктура    24.03.2019 - 12:55
Wizz Air планує запустити нові міжнародні рейси з Чернівців
Фото: самолет Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Розглядається можливість базування транспортної авіакомпанії Vulcanair у чернівецькому аеропорту

Лоукостери Wizz Air та SkyUp планують співпрацю з аеропортом Чернівців і хочуть відкрити нові міжнародні рейси з цього аеропорту. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час свого офіційного візиту на Буковину, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

За словами Порошенка, чернівецький аеропорт очікують зміни. Він додав, що розглядається можливість базування транспортної авіакомпанії Vulcanair у чернівецькому аеропорту.

"Надійшли пропозиції від лоукостерів Wizz Air, SkyUp для нових міжнародних рейсів з Чернівців. І це добре. Лоукост означає, що це ще й дешево", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, минулого року авіакомпанія МАУ відновила виконання рейсів Чернівці - Мілан. Перший політ по маршруту в новому сезоні відбувся 27 квітня.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян розповідав, що проектна документація щодо розвитку регіональних аеропортів буде готова впродовж 2019  року.Міністр також назвав кілька аеропортів, які можуть бути запропоновані у проекті для залучення бізнес-інвесторів.

"У випадку Львова, це наприклад Львів - Франківськ - Чернівці. У випадку "Борисполя" - це можуть бути південні аеропорти. Це Херсон, Миколаїв або ближчі аеропорти в центрі України. Наразі ми готуємо цю документацію", - додав він.

З аеропорту "Полтава" наступного тижня відправиться перший міжнародний рейс У Ярославського анонсували нові міжнародні авіарейси з Харкова
Новини України Wizz AirSkyUpаэропортЧернівці
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся