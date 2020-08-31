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На кордонах з Угорщиною та Румунією у чергах стоять півтисячі автівок

Україна, Понеділок 31 серпня 2020 10:51
На кордонах з Угорщиною та Румунією у чергах стоять півтисячі автівок
Фото: черги з авто (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Юлія Струк

На українсько-угорському та українсько-румунському кордонах у чергах стоять близько 500 автомобілів. Затори утворилися на контрольно-пропускних пунктах "Тиса", "Лужанка" та "Дяково" у понеділок, 31 серпня.

Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, на кордоні України з Угорщиною на КПП очікують 230 авто: у "Тисі" - 110, "Лужанка" - 120.

На кордоні з Румунією у "Дяково" у черзі стоїть 200 авто.

При цьому на інших ділянках кордону черги відсутні.

Зазначається, що повільний пропуск пов'язаний із детальною перевіркою документів у зв'язку з карантином.

Нагадаємо, ввечері 23 серпня на західному кордоні України також спостерігалися черги з автомобілів: понад 200 автомобілів стояли на кордоні з Угорщиною, Румунією та Словаччиною.

Як писало РБК-Україна, чому на західному кордоні утворюються черги транспортних засобів, пояснювали у Держприкордонслужбі.

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