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У червні Bees Airline запускає авіарейси з Херсона в Тбілісі

Новость на русском → Субота 24 квітня 2021 14:25
У червні Bees Airline запускає авіарейси з Херсона в Тбілісі Фото: лоукостер почне літати з Херсона в Тбілісі (freepik)
Автор: РБК-Україна

Новий український лоукостер Bees Airline починає регулярні рейси з Херсона в Тбілісі. Перший рейс запланований на 11 червня.

Про це повідомляє avianews.com.

Авіаперевізник вже відкрив продажу квитків на новий маршрут. Переліт в одну сторону коштує від 996 гривень, туди-назад - 2033 гривень.

Авіаквитки Херсон-Тбілісі за найдешевшим тарифом включають перевезення тільки ручної поклажі з вагою до 7 кг і габаритами до 55х40х23 см. Додатково пасажири зможуть взяти з собою в салон літака без оплати дамську сумочку або рюкзак для ноутбука, верхній одяг, пакет з товарами Duty Free з аеропорту.

Купити авіаквитки можна на сайті лоукостера або через агентства з продажу авіаперевезень.

Очікується, що польоти Bees Airline з Херсона в Тбілісі буде здійснювати два рази на тиждень по вівторках і п'ятницях. Виліт з Тбілісі о 15:55 і приліт до Херсона о 17: 25. Вильоти з Херсона заплановані на 18:25 з прильотом до Тбілісі о 21: 40. Час у дорозі складе 2,5 години.

Нагадаємо, в березні новий український лоукостер Bees Airline здійснив перший політ. Чартерним рейсом до Єгипту доставили 180 українців.

Раніше повідомлялося, що авіакомпанія Ryanair запустить 18 маршрутів з України з переходом на літню навігацію.

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