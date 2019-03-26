Wizz Air літатиме з Києва до Лейпцига

Угорський лоукостер Wizz Air повідомив про відкриття нового рейсу з Києва до Лейпцига (Німеччина). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, перший рейс за цим маршрутом запланований на 5 липня. Планується що рейси будуть здійснюватися по понеділках і п’ятницях.

Із врахуванням нового маршруту Київ-Лейпциг, Wizz Air зараз пропонує перельоти за 45 напрямками до 13 країн з України.

Як зазначили в авіакомпанії, протягом перших трьох місяців 2019 року Wizz Air перевезла близько 450 тис. пасажирів на своїх рейсах до/з України, що становить близько 80% зростання у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Раніше РБК-Україна писало, що угорський лоукостер Wizz Air з травня 2019 року відкриває два нових маршрути з Києва - в Афіни і Салоніки. Сполучення Київ-Афіни буде відкрито 21 травня, а рейси за маршрутом Київ-Салоніки відкриваються 20 травня.

Нагадаємо, лоукостери Wizz Air і SkyUp планують співпрацю з аеропортом Чернівців і хочуть відкрити нові міжнародні рейси з цього аеропорту.