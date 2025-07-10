Windows требует аккаунт Microsoft? Вот как его удалить и обойти ограничение

Как создать локального пользователя в Windows 11

Откройте Параметры, Учетные записи, прокрутите вниз и нажмите "Другие пользователи", далее "Добавить учетную запись".

В открывшемся окне нажмите "У меня нет данных для входа этого человека", затем "Добавить пользователя без учетной записи Microsoft".

Укажите имя нового пользователя и, при необходимости, задайте пароль.

После этого система создаст стандартную учетную запись без прав администратора. Чтобы изменить это:

В разделе "Другие пользователи" нажмите стрелку рядом с новой учетной записью

Выберите "Изменить тип учетной записи", затем смените статус со "Стандартного пользователя" на "Администратор" и подтвердите нажатием "ОК".

Эти шаги также позволяют Windows принимать локальные учетные записи пользователей (фото: PCWorld)

Важно: не удаляйте учетную запись Microsoft, не сделав резервную копию данных

Перед удалением онлайн-аккаунта убедитесь, что вы перенесли все важные файлы из библиотек старой учетной записи - таких как Документы, Загрузки, Музыка, Видео, Изображения и Рабочий стол.

Для этого откройте Проводник, перейдите в диск C:, Пользователи (Users) и найдите папку старого аккаунта (имя может быть сокращено).

Скопируйте содержимое всех ключевых папок в каталог новой локальной учетной записи.

Как удалить учетную запись Microsoft

Выйдите из текущей учетной записи: нажмите Пуск, кликните по аватару и далее "Выйти".

Зайдите в систему под новой локальной учетной записью.

Вернитесь в Параметры, Учетные записи, Другие пользователи.

Рядом с учетной записью Microsoft нажмите стрелку и "Удалить".

Подтвердите удаление, выбрав "Удалить учетную запись и данные" (только после того, как вы убедились, что все важные файлы уже скопированы!).

Обратите внимание: некоторые программы могут временно исчезнуть с рабочего стола. Это не значит, что они удалены - вы легко сможете восстановить их, создав ярлыки на .exe-файлы в папках Program Files или Program Files (x86).

Перед завершением удаления вам следует перенести все важные данные (фото: PCWorld)

Как изначально установить Windows без онлайн-аккаунта

Онлайн-учетную запись можно обойти еще на этапе установки Windows:

В командной строке при установке введите команду oobe\bypassnro, чтобы отключить требование подключения к интернету и Microsoft-аккаунту

Либо используйте утилиту Rufus, которая позволяет создать установочную флешку с автоматическим обходом ограничений.

Обе опции позволяют установить Windows с локальной учетной записью с самого начала.