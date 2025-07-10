Windows вимагає акаунт Microsoft? Ось як його видалити й обійти обмеження

Як створити локального користувача в Windows 11

Відкрийте Параметри, Облікові записи, прокрутіть униз і натисніть "Інші користувачі", далі "Додати обліковий запис".

У вікні, що відкрилося, натисніть "У мене немає даних для входу цієї людини", потім "Додати користувача без облікового запису Microsoft".

Вкажіть ім'я нового користувача і, за необхідності, задайте пароль.

Після цього система створить стандартний обліковий запис без прав адміністратора. Щоб змінити це:

У розділі "Інші користувачі" натисніть стрілку поруч із новим обліковим записом

Виберіть "Змінити тип облікового запису", потім змініть статус зі "Стандартного користувача" на "Адміністратор" і підтвердіть натисканням "ОК".

Ці кроки також дозволяють Windows приймати локальні облікові записи користувачів (фото: PCWorld)

Важливо: не видаляйте обліковий запис Microsoft, не зробивши резервну копію даних

Перед видаленням онлайн-акаунта переконайтеся, що ви перенесли всі важливі файли з бібліотек старого облікового запису - таких як Документи, Завантаження, Музика, Відео, Зображення та Робочий стіл.

Для цього відкрийте Провідник, перейдіть у диск C:, Користувачі (Users) і знайдіть папку старого облікового запису (ім'я може бути скорочено).

Скопіюйте вміст усіх ключових папок у каталог нового локального облікового запису.

Як видалити обліковий запис Microsoft

Вийдіть із поточного облікового запису: натисніть "Пуск", клацніть по аватару і далі "Вийти".

Зайдіть у систему під новим локальним обліковим записом.

Поверніться в Параметри, Облікові записи, Інші користувачі.

Поруч з обліковим записом Microsoft натисніть стрілку і "Видалити".

Підтвердіть видалення, вибравши "Видалити обліковий запис і дані" (тільки після того, як ви переконалися, що всі важливі файли вже скопійовано!).

Зверніть увагу: деякі програми можуть тимчасово зникнути з робочого столу. Це не означає, що вони видалені - ви легко зможете відновити їх, створивши ярлики на .exe-файли в папках Program Files або Program Files (x86).

Перед завершенням видалення вам слід перенести всі важливі дані (фото: PCWorld)

Як спочатку встановити Windows без онлайн-аккаунта

Онлайн-обліковий запис можна обійти ще на етапі встановлення Windows:

У командному рядку під час встановлення введіть команду oobe\bypassnro, щоб вимкнути вимогу підключення до інтернету і Microsoft-акаунту

Або використовуйте утиліту Rufus, яка дає змогу створити інсталяційну флешку з автоматичним обходом обмежень.

Обидві опції дають змогу встановити Windows з локальним обліковим записом із самого початку.