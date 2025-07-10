Windows вимагає акаунт Microsoft? Ось як його видалити й обійти обмеження

Microsoft уже давно вимагає вхід через онлайн-аккаунт під час встановлення Windows 10 і 11 (домашні версії). Хоча це можна обійти відразу, багато хто вибирає вхід через Microsoft для швидкого налаштування.
РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld розповідає, як видалити акаунт Microsoft, якщо Windows примусово запропонувала його створити.
Відкрийте Параметри, Облікові записи, прокрутіть униз і натисніть "Інші користувачі", далі "Додати обліковий запис".
У вікні, що відкрилося, натисніть "У мене немає даних для входу цієї людини", потім "Додати користувача без облікового запису Microsoft".
Вкажіть ім'я нового користувача і, за необхідності, задайте пароль.
Після цього система створить стандартний обліковий запис без прав адміністратора. Щоб змінити це:
Важливо: не видаляйте обліковий запис Microsoft, не зробивши резервну копію даних
Перед видаленням онлайн-акаунта переконайтеся, що ви перенесли всі важливі файли з бібліотек старого облікового запису - таких як Документи, Завантаження, Музика, Відео, Зображення та Робочий стіл.
Для цього відкрийте Провідник, перейдіть у диск C:, Користувачі (Users) і знайдіть папку старого облікового запису (ім'я може бути скорочено).
Скопіюйте вміст усіх ключових папок у каталог нового локального облікового запису.
Вийдіть із поточного облікового запису: натисніть "Пуск", клацніть по аватару і далі "Вийти".
Зайдіть у систему під новим локальним обліковим записом.
Поверніться в Параметри, Облікові записи, Інші користувачі.
Поруч з обліковим записом Microsoft натисніть стрілку і "Видалити".
Підтвердіть видалення, вибравши "Видалити обліковий запис і дані" (тільки після того, як ви переконалися, що всі важливі файли вже скопійовано!).
Зверніть увагу: деякі програми можуть тимчасово зникнути з робочого столу. Це не означає, що вони видалені - ви легко зможете відновити їх, створивши ярлики на .exe-файли в папках Program Files або Program Files (x86).
Онлайн-обліковий запис можна обійти ще на етапі встановлення Windows:
Обидві опції дають змогу встановити Windows з локальним обліковим записом із самого початку.
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