Microsoft добавит в Windows функцию, которую ждали миллионы: что она изменит
Компания Microsoft работает над следующим крупным обновлением Windows 11 - оно выйдет под названием 25H2. Одним из самых ожидаемых нововведений станет возможность удаления встроенных приложений Microsoft прямо из системы, без сторонних утилит и сложных команд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld.
Ранее для удаления "лишнего" программного обеспечения пользователям приходилось использовать PowerShell или сторонние инструменты. Теперь же Microsoft предлагает встроенное решение в один клик - через групповую политику.
Что можно удалить
Список приложений, которые можно будет удалить, включает как развлекательные, так и системные компоненты:
- Feedback Hub
- Microsoft 365 Copilot
- Clipchamp
- Microsoft News
- Microsoft Photos
- Пасьянс (Solitaire Collection)
- Заметки (Sticky Notes)
- Microsoft Teams
- Microsoft To Do
- MSN Погода
- Outlook for Windows
- Paint
- Quick Assist
- Ножницы (Snipping Tool)
- Калькулятор
- Камера
- Медиа-плеер
- Блокнот
- Диктофон
- Windows Terminal
- Приложения Xbox (Gaming App, Overlay, Identity Provider и др.).
Хотя новая функция не позволяет удалить все предустановленные приложения, это уже серьезный шаг навстречу пользователям - как обычным, так и системным администраторам, которые давно жаловались на "захламленность" Windows.
Кто сможет воспользоваться
Удаление стандартных приложений Microsoft Store станет доступным вместе с релизом Windows 11 25H2. Пока функция находится на этапе тестирования и доступна участникам Dev Channel (программы предварительной оценки).
Ожидается, что на старте функция позволит удалять только фирменные приложения Microsoft, а сторонние программы по-прежнему потребуют ручного вмешательства. Кроме того, даже после удаления приложения, ярлыки в меню "Пуск" могут оставаться.
Пока неизвестно, будет ли эта возможность доступна пользователям Windows 11 Home, или она ограничится версией Pro. Однако многие надеются, что Microsoft предоставит этот инструмент всем, кто хочет оптимизировать свою систему.
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