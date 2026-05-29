Windows 11 в формате консоли - что предлагает Acer Predator Atlas 8

Топовое железо

Хотя Acer не стала радикально менять классический дизайн корпуса, внутреннее наполнение Predator Atlas 8 получило заметный апгрейд.

Консоль оснащена качественным 8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920x1200 пикселей. Экран имеет яркость 500 нит, поддерживает адаптивную частоту обновления до 120 Гц и защищен стеклом Gorilla Glass Victus.

За быстродействие отвечают процессоры Intel Arc G3 или их усовершенствованная версия G3 Extreme. Они работают в паре с интегрированной графикой до уровня Arc B390.

Консоль поддерживает до 24 ГБ оперативной памяти и оснащена быстрым накопителем на 1 ТБ с возможностью расширения через слот для карт microSD.

Одним из главных преимуществ устройства на фоне конкурентов является наличие сразу двух высокоскоростных портов Thunderbolt 4, что позволяет подключать внешние видеокарты или мониторы, а также поддержка беспроводного стандарта Wi-Fi 7.

Автономность и ИИ

Процессоры Intel нового поколения добавили в консоль Acer две важные технологии:

XeSS 3: обновленная система масштабирования на базе искусственного интеллекта, которая помогает существенно увеличить максимальное количество кадров в секунду (FPS), одновременно уменьшая задержку ввода и убирая микрофризы в динамических сценах.

Endurance Gaming: специальный энергосберегающий ИИ-протокол от Intel. Он автоматически балансирует мощность чипа и потребление энергии, позволяя играть в тяжелые игры гораздо дольше без подключения к розетке.

Вопрос автономности здесь стоит на первом месте: Acer не пожалела места и установила в Atlas 8 батарею емкостью 80 Вт-ч, что считается одним из лучших показателей в классе.

Уникальные фишки от Acer и управление

Для геймеров, которые ценят точность управления, инженеры Acer добавили механический переключатель хода триггеров. Пользователь может одним движением сделать нажатие супермелким и молниеносным (для онлайн-шутеров) или вернуть глубокий ход с аналоговой чувствительностью на базе эффекта Холла (для автосимуляторов и авиасимуляторов).

За охлаждение системы отвечает фирменный модернизированный кулер AeroBlade. За звук - два 2-ваттных динамика с поддержкой пространственного аудио DTS:X Ultra. Кроме того, поскольку консоль базируется на Windows 11, на корпусе появилась выделенная аппаратная кнопка для мгновенного вызова игровой панели Xbox Game Bar.

Дата выхода и рыночные перспективы

Сейчас Acer держит не разглашает официальные цены на Predator Atlas 8, а также не обнародует результаты синтетических тестов производительности. Поэтому аналитикам трудно провести прямое сравнение новинки с другими консолями актуального поколения, такими как Legion Go 2 или ROG Xbox Ally.

Официальный выход игрового ПК на рынок запланирован на октябрь 2026 года.