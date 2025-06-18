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Windows 11 не идеальна: 5 функций, которых не хватает миллионам владельцев ПК

Среда 18 июня 2025 18:30
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Windows 11 не идеальна: 5 функций, которых не хватает миллионам владельцев ПК Самые нужные функции, которых не хватает в Windows 11 (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Несколько лет назад Microsoft запустила Feedback Hub - сервис для предложений по улучшению Windows 11. Портал BleepingComputer проанализировал обращения и выяснил, чего больше всего не хватает пользователям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологический сайт PCWorld.

Перемещаемая панель задач

Самое популярное требование - возможность переноса панели задач наверх или вбок экрана. За это выступили более 24 тысяч пользователей. Сейчас в Windows 11 панель закреплена строго внизу - и изменить это невозможно.

"Функция перемещения панели задач отсутствует уже несколько лет. Почему ее до сих пор не вернули?", - пишет один из пользователей.

Microsoft пока никак не комментировала возможность возвращения этой настройки.

Отключение рекомендаций в меню "Пуск"

Второе место - у функции, позволяющей полностью отключить блок рекомендаций в меню "Пуск". Сейчас можно лишь уменьшить его размер - но это явно не устраивает многих.

В тестовых сборках Windows такая опция уже есть, но в основной версии - пока нет.

Возможность смены поисковой системы

Пользователи просят разрешить смену поисковой системы по умолчанию - сейчас все поисковые запросы автоматически отправляются в Bing и открываются через браузер Edge. В странах Европейской экономической зоны Microsoft обязали предоставить выбор, но для США и других регионов компания пока менять подход не собирается.

Уменьшение системных требований

Четвертая просьба касается снижения требований к "железу". Особенно это касается обязательной поддержки TPM 2.0 и новейших процессоров, из-за чего многие пользователи Windows 10 не могут перейти на Windows 11.

Ситуацию обостряет то, что Windows 10 перестанет получать обновления уже в конце 2025 года.

Microsoft рекомендует просто купить новый компьютер - но это, очевидно, неподходящее решение для многих.

Гибкие настройки панели задач

И наконец, пятое место - за просьбой сделать иконки на панели задач более настраиваемыми. Функция "никогда не объединять" уже есть, но ее работа вызывает у пользователей недовольство из-за недоработок. В Feedback Hub есть десятки обращений, касающихся поведения панели задач.

По оценкам экспертов, четыре из пяти функций теоретически могут быть реализованы, но облегчение системных требований - маловероятно. В ближайшей перспективе пользователям придется либо перейти на Windows 11, либо искать другие способы безопасной работы с Windows 10.

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