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Wi-Fi, кондиционеры и автомат со снеками: УЗ запускает новый электропоезд

18:00 16.09.2026 Ср
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: "Укрзализныця" запускает модернизированный электропоезд в Ужгород (t.me/UkrzalInfo)

"Укрзализныця" выводит на популярный западный маршрут капитально отремонтированный и комфортабельный поезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Обновление вагонов и новый маршрут

Капитально отремонтированный луганский электропоезд ЭПЛ2Т-002 начинает работу по региональному маршруту №835/836.

Он соединит Львов, Стрый, Сколе, Тухлю, Славско, Воловец, Сваляву, Мукачево и Ужгород.

Модернизация подвижного состава была проведена на фоне ежедневных вражеских обстрелов, чтобы обеспечить пассажиров качественными условиями перевозок.

Что изменилось для пассажиров

В железнодорожном составе введен ряд решений для улучшения комфорта путешественников:

Удобство в салоне: установили мягкие кресла, системы кондиционирования, розетки, порты USB и Type-C.

  • Сервисы и связь - в вагонах работает Wi-Fi и установлен торговый автомат с напитками и снеками в буфетной зоне.
  • Инклюзивность и доступность - обустроили пандусы, специальные места для людей с инвалидностью, указатели шрифтом Брайля и пеленающие столики.
  • Дополнительные удобства - предусмотрели специальные крепления для транспортировки велосипедов.

Фото: "Укрзализныця" запускает модернизированный электропоезд в Ужгород (t.me/UkrzalInfo)

Купить билеты на обновленный рейс уже можно в мобильном приложении перевозчика.

Усиление защиты и угрозы для железной дороги

Напомним, что российские спецслужбы активно пытаются вербовать украинцев для сбора данных о железнодорожной инфраструктуре и перемещении военных грузов.

В то же время, государственное руководство работает над уменьшением рисков для критических объектов.

В частности, Украина планирует увеличить закупки средств РЭБ и усилить защиту железной дороги, АЗС и предприятий от вражеских атак по решению президента Владимира Зеленского.

Кроме того, "Укрзализныця" уже разоблачила новую схему врага, по которой РФ платит украинцам за передачу данных о железной дороге и движении военных эшелонов.

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