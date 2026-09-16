Wi-Fi, кондиционеры и автомат со снеками: УЗ запускает новый электропоезд

"Укрзализныця" выводит на популярный западный маршрут капитально отремонтированный и комфортабельный поезд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Капитально отремонтированный луганский электропоезд ЭПЛ2Т-002 начинает работу по региональному маршруту №835/836.
Он соединит Львов, Стрый, Сколе, Тухлю, Славско, Воловец, Сваляву, Мукачево и Ужгород.
Модернизация подвижного состава была проведена на фоне ежедневных вражеских обстрелов, чтобы обеспечить пассажиров качественными условиями перевозок.
В железнодорожном составе введен ряд решений для улучшения комфорта путешественников:
Удобство в салоне: установили мягкие кресла, системы кондиционирования, розетки, порты USB и Type-C.
Фото: "Укрзализныця" запускает модернизированный электропоезд в Ужгород (t.me/UkrzalInfo)
Купить билеты на обновленный рейс уже можно в мобильном приложении перевозчика.
Напомним, что российские спецслужбы активно пытаются вербовать украинцев для сбора данных о железнодорожной инфраструктуре и перемещении военных грузов.
В то же время, государственное руководство работает над уменьшением рисков для критических объектов.
В частности, Украина планирует увеличить закупки средств РЭБ и усилить защиту железной дороги, АЗС и предприятий от вражеских атак по решению президента Владимира Зеленского.
Кроме того, "Укрзализныця" уже разоблачила новую схему врага, по которой РФ платит украинцам за передачу данных о железной дороге и движении военных эшелонов.