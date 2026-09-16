Wi-Fi, кондиционеры и автомат со снеками: УЗ запускает новый электропоезд

Усиление защиты и угрозы для железной дороги

Напомним, что российские спецслужбы активно пытаются вербовать украинцев для сбора данных о железнодорожной инфраструктуре и перемещении военных грузов.

В то же время, государственное руководство работает над уменьшением рисков для критических объектов.

В частности, Украина планирует увеличить закупки средств РЭБ и усилить защиту железной дороги, АЗС и предприятий от вражеских атак по решению президента Владимира Зеленского.

Кроме того, "Укрзализныця" уже разоблачила новую схему врага, по которой РФ платит украинцам за передачу данных о железной дороге и движении военных эшелонов.