В WhatsApp появится новая функция, которая поможет освободить память телефона

Как заметили в WABetaInfo, в последней бета-версии WhatsApp на TestFlight появилась новая опция "Управление хранилищем". Она показывает, сколько места занимает конкретный чат на устройстве, и позволяет просматривать галерею с подробной информацией о том, сколько памяти занимают изображения, видео, документы и другие файлы.

Ранее единственным способом управления хранилищем в приложении был раздел Настройки, Данные и хранилище, Управление хранилищем.

Какие изменения появились в WhatsApp

Быстрое управление хранилищем в одном месте

Новый инструмент позволяет видеть, сколько места занимает каждый чат и отдельные медиафайлы, не выходя из разговора. Это ускоряет очистку памяти, особенно в групповых чатах, где фото и видео накапливаются очень быстро.

Функция позволяет быстро проверить, какой объём памяти занимает каждый чат и его содержимое (фото: WABetaInfo)

Контроль над удалением файлов

Все файлы в чате теперь отображаются по размеру, что позволяет легко определить, какие из них занимают больше всего места. Пользователи могут удалять ненужные файлы, не затрагивая важные фото или документы, что делает процесс более безопасным и удобным.

Поддержка производительности телефона

Для владельцев устройств с ограниченной памятью возможность массового удаления больших файлов прямо из чата помогает избежать замедлений и сбоев приложений, особенно на старых смартфонах. Это важно как для личного, так и для рабочего общения.

Локальное управление хранилищем становится ещё актуальнее, учитывая, что резервные копии WhatsApp теперь учитываются в лимите Google Drive.

Функция уже доступна некоторым бета-тестерам WhatsApp для Android версии 2.25.31.13 и в ближайшие недели появится у всех пользователей.