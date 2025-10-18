В WhatsApp вводит лимит сообщений: кого затронут новые правила общения

Мессенджер WhatsApp решил ограничить количество сообщений, которые пользователи и бизнес-аккаунты могут отправлять незнакомым контактам без ответа. Таким образом компания пытается снизить уровень спама в приложении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TechCrunch.
Первоначально WhatsApp задумывался как простой способ общения с друзьями и близкими, однако со временем платформа стала гораздо сложнее - появились группы, сообщества и бизнес-чаты. В результате пользователи начали получать значительно больше сообщений, и следить за ними стало труднее.
Теперь каждое сообщение, отправленное человеку, который не ответил, будет засчитываться в ежемесячный лимит. Например, если вы встретили кого-то на конференции и отправили три сообщения без ответа, они все пойдут в счет ограничения.
Компания пока не раскрывает точный лимит, так как тестирует разные варианты.
Когда пользователь или бизнес-аккаунт приблизится к лимиту, WhatsApp покажет предупреждение с количеством оставшихся сообщений. Это позволит избежать автоматической блокировки возможности отправки сообщений.
По словам представителей WhatsApp, тестирование новой функции начнется в нескольких странах в ближайшие недели. В компании отмечают, что обычные пользователи вряд ли столкнутся с лимитом, и их опыт общения не изменится. Ограничения направлены прежде всего против спамеров и компаний, рассылающих массовые сообщения.
Этот шаг стал частью новой стратегии Meta по борьбе со спамом, особенно на фоне подготовки к запуску системы пользовательских имен в WhatsApp. Она позволит общаться без обмена номерами телефонов, что, с одной стороны, упростит коммуникацию, но с другой - может увеличить количество нежелательных сообщений.
