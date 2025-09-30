WhatsApp выпустил обновление, которое сделает ваши чаты удобнее и ярче

Живые фотографии и фото с движением

Скоро в WhatsApp можно будет отправлять Live Photos (iOS) и Motion Photos (Android). Эти снимки показывают движение, что-то вроде короткого GIF или видео, и позволяют лучше передать момент, чем обычная фотография или быстрый видеоклип.

Сканирование документов на Android

Пользователи Android получат функцию сканирования документов прямо в приложении: можно сканировать, обрезать, отправлять и сохранять документы без сторонних приложений.

Пользователи iPhone уже имеют эту возможность: в чате нажмите "+", выберите "Документ" и затем "Сканировать документ".

Легкий поиск групп

Сколько раз вы терялись среди странно названных групповых чатов? WhatsApp добавил новый инструмент поиска: если искать участников группы, приложение покажет все общие чаты с этими людьми. Это особенно полезно для чатов с забавными или запутанными названиями.

Новые AI-функции от Meta

Chat Themes: бот помогает создавать уникальные темы для чатов.

AI-фоны для видеозвонков: во время индивидуальных или групповых звонков можно выбирать уникальный фон - любимые места или что-то полностью новое. Те же фоны можно использовать в фото и видео внутри приложения.

Хотя обновление не революционное, оно обещает быть интересным и удобным. Meta пока не раскрыла точные сроки запуска всех функций, включая поддержку Live и Motion Photos.

Новые AI-функции (фото: Meta)