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Міжнародні системи скасували комісії за перекази в Україну

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Україна, Четвер 10 березня 2022 12:34
Міжнародні системи скасували комісії за перекази в Україну Фото: Міжнародні системи скасували комісії за перекази в Україну
Автор: Олександр Білоус

Міжнародні системи переказу коштів Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, INTELEXPRESS та TransferGo скасували плату за перекази в Україну. Комісія становить 0% незалежно від каналу відправлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, крім того, компанія Ria підтримає організацію Save the Children у її зусиллях допомогти мільйонам українських дітей, які постраждали від війни в Україні, та їх сім’ям. Для цього Ria активує свою глобальну мережу для збору пожертвувань клієнтів для допомоги українським дітям.

Також за допомогою міжнародної системи переказу коштів INTELEXPRESS можна зробити миттєві та безкоштовні перекази на спеціальні рахунки для збору коштів на підтримку Української армії та гуманітарну допомогу українцям, що потерпають від війни.

Зі свого боку, глобальна платіжна мережа Euronet, що має розгалужену мережу банкоматів по всьому світу, оголосила про скасування плати за свої послуги для громадян України. Відтепер власники платіжних карток, емітованих в Україні, можуть без комісій зняти готівку в банкоматах мережі Euronet в Україні, Польщі, Угорщині, Словаччині та Румунії.

Водночас польська система миттєвих платежів Blik створила спеціалізовану сторінку для здійснення її користувачами допомоги Збройним Силам України (виключно у межах Польщі). Кошти надходитимуть на рахунок Національного банку України, відкритий у державному банку Bank Gospodarstwa Krajowego у Польщі.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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