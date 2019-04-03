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З'явилося офіційне промо бою Ломаченко - Кролла

Новини » Спорт    03.04.2019 - 13:59
З'явилося офіційне промо бою Ломаченко - Кролла
Фото: постер Ломаченко - Кролла (staplescenter.com)

Відео представила промоутерська компанія Top Rank

Промоутерська компанія Top Rank представила офіційне промо бою між чемпіоном світу в легкій вазі за версією WBA і WBO Василем Ломаченком та обов'язковим претендентом на його титул британцем Ентоні Кроллою. Відео опубліковано на відеохостингу Youtube.

У ролику були використані яскраві моменти тренувального процесу і поєдинків українського і британського боксерів.

 

Бій Ломаченка - Кролла відбудеться в ніч з 12 на 13 квітня в Стейплс центрі (Staples Center) в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. Суперник українця є обов'язковим претендентом на титул WBA. Також на кону поєдинку стоятиме інший чемпіонський пояс за версією WBO.

Раніше Ломаченко заявив, що основною його метою є об'єднання поясів і звання абсолютного чемпіона світу.

Спочатку у квітні українець мав зустрітися з чемпіоном IBF Річардом Коммі (28-2, 25 КО), але ганець пошкодив руку в титульному бою проти Іси Чанієва (13-2, 6 КО).

Ломаченко перейшов в легку вагу минулого року і завоював два титули за два бої, перемігши Хорхе Лінареса в бою за пояс за версією WBA і Хосе Педрасу за титул WBO.

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