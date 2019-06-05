WBC позбавила Усика титулу у важкій вазі

Всесвітня боксерська рада (WBC) оголосила, що титул у важкій вазі, який раніше належав Олександру Усику, відтепер є вакантним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Рішення було прийнято через майбутній дебют українського боксера в суперважкій вазі. Тепер Усик називається "чемпіоном у відпустці" і може претендувати на цей пояс в будь-який час, якщо він захоче повернутися в важкий дивізіон.

Вакантний титул WBC у важкій вазі буде розіграно 15 червня Ризі між Маірісом Брідісом і Кшиштофом Гловацькі.

Нагадаємо, раніше Усик відмовився від титулу Всесвітньої боксерської асоціації - WBA у важкій вазі, яка зобов'язала українця провести захист пояса.

Усик повинен був дебютувати в супертяжах 25 травня, проте отримав травму в процесі підготовки до бою. Його повернення на ринг очікується у вересні.