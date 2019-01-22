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WADA залишив незмінним статус Російського антидопінгового агентства

Новини » Спорт    22.01.2019 - 18:17
WADA залишив незмінним статус Російського антидопінгового агентства
Фото: ілюстроване зображення (wada-ama.org)

Російська сторона має продовжувати виконувати умови агентства

Виконком Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) ухвалив рішення залишити незмінним статус Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), не ставши позбавляти відповідності кодексу міжнародної організації. Про це йдеться в повідомленні прес-служби WADA.

На засіданні, яке відбулося у форматі телеконференції, було вирішено продовжити застосування умов, викладених в його рішенні від 20 вересня минулого року, незважаючи на те, що РФ пропустила дедлайн по передачі бази даних московської лабораторії.

РУСАДА було позбавлене статусу відповідності в листопаді 2015 роки після публікації доповіді про допінг у російської легкої атлетики.

20 вересня 2018 року виконком прийняв рішення відновити РУСАДА в правах, однак для збереження статусу російська сторона повинна була виконати ключові умови: надати доступ експертам WADA до бази даних московської антидопінгової лабораторії до 31 грудня 2018 року, а також до 30 червня 2019 передати на перевірку всі підозрілі допінг-проби з лабораторії.

17 січня WADA повідомило, що експерти агентства успішно отримали дані з бази московської антидопінгової лабораторії і основні аналітичні дані, сформовані лабораторією.

Зазначається, РУСАДА що все ще може бути позбавлена статусу, якщо російська сторона відмовиться видати WADA підозрілі допінг-проби спортсменів для повторної перевірки.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року Рада засновників WADA відмовився визнати РУСАДА відповідним міжнародному кодексу.

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