За повідомлення про корупцію пропонують платити 10% від хабара

Фото: Руслан Рябошапка (oldminjust.gov.ua)

В Офісі президента готують проекти законів

Президент України Володимир Зеленський внесе до Верховної ради проекти законів, які передбачають для викривачів корупції матеріальну винагороду до 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру неправомірної вигоди (хабара). Про це заявив заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка, повідомляє президентська прес-служба.

Як зазначив Рябошапка, проекти законів, що готуються, регламентують способи та порядок повідомлення про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, процедури розгляду таких повідомлень, права та гарантії захисту викривачів, їхніх близьких осіб та інших осіб, які сприяли розкриттю викривачем інформації.

"Викривачі, що повідомляють про масштабні корупційні схеми, які завдають державі значних збитків, будуть заохочені матеріальною винагородою. Крім того, держава гарантуватиме викривачам корупційних злочинів захист від переслідувань за розголошення інформації, відновлення порушених трудових та інших прав, конфіденційність повідомлень про корупцію, а також встановлення відповідальності у випадках переслідування викривачів", - сказав Рябошапка.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 8-12 червня, 38% громадян очікують від президента Володимира Зеленського зниження комунальних тарифів, 19% - покарання винних у корупції чиновників.

Нагадаємо, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, проведеного у серпні 2018 року, громадяни України підтримують в першу чергу каральні методи викорінення корупції: 55% вважають, що передовсім потрібно жорстко карати усіх, хто причетний до корупції.